”Var en hedersman rakt igenom”

Sport

Alingsåsidrotten har sorg. I dagarna gick Alvar Munter, 94, bort efter en tids sjukdom.

– Han var rakt igenom en hedersman, säger nära vännen Pär-Göran Björkman.

Björkman är en av personerna som följt Alvar Munter från nära håll. Inte minst då under tiden tillsammans i Alingsås IF.

– Jag har lärt mig mycket av honom. Han och min pappa var goda vänner och tillsammans lade dom två ner otroligt mycket tid på friidrotten i Alingsås IF. Det var så jag lärde känna Alvar, säger Björkman.

– Det ideella arbete han lagt ner i exempelvis AIF, Friluftsklubben och Alingsås Idrottshistoriska Sällskap är enormt. Skulle man räkna antalet timmar blir det väldigt, väldigt många. Något som också utmärkte Alvar var att han aldrig gnällde, undantaget när han vid något tillfälle tyckte att den yngre generationen inte ställde upp på ett önskvärt sätt. Är det någon som kan betecknas som hedersman och eldsjäl så är det Alvar Munter, säger Björkman vidare.

Under de senaste åren har Alvar Munter lidit av sviktande hälsa, men Björkman säger ändå att det smärtar honom djupt att Alvar lämnat jordelivet.

– Även om Alvar varit svag på sistone, så har han ändå funnits med. Nu när han har gått bort blir det så definitivt, och det känns sorgligt. Mina tankar en dag som denna går till hans anhöriga.