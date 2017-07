Vinnarskalle med skrattet nära till hands

Fotboll

För lite mer än tio år sedan hjälpte jag till som ledare i Alingsås KIK:s 93-lag. Vi var i Halmstad på cup och spelade en slutspelsmatch. En spelare haltade runt på planen gråtandes, men vägrade att bli utbytt, trots skoskav på bägge hälarna. Hon skulle bara spela, och se till så att vi vann. Hur det gick minns jag inte men inställningen hos Moa Jarl den dagen glömmer jag nog aldrig. Det är en glad Moa som ärligt svarar på frågorna. Glädjen håller i sig genom hela intervjun och bortsett från ett fåtal tillfällen i yngre ålder har jag nog aldrig sett Moa något annat än just glad. Det blev en trevlig pratstund med fiskmåsar och vågskål i bakgrunden, ljud som hör sommaren till.

Hur ser din fotbollskarriär ut?

– Den startade i Alingsås KIK när jag var knappt 5 år. Där spelade jag fram till gymnasiet. Jag gick på Katrinelunds idrottsgymnasium och när jag började där bytte jag till Sollebrunns AIK för att spela i deras damlag. Det var ett bra gäng som SAIK hade värvat ihop då, bland andra Amalia Arvidsson, Antonia Ferm-Sandberg och Olivia Wåxberg. Vi lirade ihop en säsong, sen bytte jag till Qviding, som jag tror spelade i dåvarande division ett. Det blev två år i Qviding innan jag flyttade till USA, och sen dess har jag tillhört Holmalunds IF där jag spelar när jag kommer hem.

Du åkte till USA hösten 2013 och flyttade hem i våras. Utbildningen är klar och därmed även fotbollen. Blir du kvar i Sverige nu?

– Jag är klar i USA med både fotbollen och skolan, så jag har inga planer på att åka tillbaka dit. Min pojkvän bor i Kanada och spelar professionell fotboll där. Vi får se lite hur det går och om jag får jobbvisum så kanske jag flyttar. I så fall siktar jag på en flytt i mitten eller slutet av september, men det beror som sagt på visumet, och hur det går här hemma. Jag kanske vill stanna någon helg extra för att spela match ihop med tjejerna i Holmen.

Blir det fotboll även för dig i Kanada?

– Det är ett dilemma. Jag vill såklart spela fotboll, men det finns inget damlag där just nu. Det sägs att det finns planer på att starta upp ett damlag i Vancover igen, men jag vet inte riktigt hur det går.

Är det skillnad på fotbollskulturen ”där över” jämfört med hemma i Sverige?

– Det är skolan som är laget. UNCW heter skolan jag gick på, och det heter även laget. Om man är ungdom spelar man för sitt high school, och det gäller alla sporter som finns på skolan. Man tävlar i skolans namn helt enkelt. I USA är fotboll en höstsport. Från november 2016 fram till jag flyttade hem spelade jag egentligen ingen fotboll alls. Tränarna vill helst inte att du är med och tränar under vårterminen det sista året. Dom har ingen användning av dig eftersom du inte kommer hjälpa till under säsongen.

Hur är det att komma hem och spela för en klubb några matcher över sommaren, för att sedan lämna igen och åka tillbaka till USA?

– På något sätt vande jag mig vid det, speciellt eftersom jag gjorde det varje sommar i tre år och nu blir detta min fjärde sommar. Första sommaren var det kanske lite svårt men samtidigt var det jätteroligt att komma hem, så man kom in i det ganska snabbt. Den svenska sommaren är helt underbar dessutom. Det blev en vana att komma hem, spela några matcher och sen åka tillbaka. När jag är hemma är det bara fokus på Holmalund, familjen och vänner. När jag åkte tillbaka så låg fokus på det som var där.

– Det blev lätt att man jämförde, det är ju två helt olika kulturer och främst inom idrotten. Här i Sverige är det mer ”Hej, va kul, kom och komma och träna med oss”. I USA är seriöst på en annan nivå. Det är exempelvis löp- och fystester hela tiden. Kommer du inte i tid till träningen får du inte vara med, då är det bara att åka hem igen. Klarar du inte av löptesterna får du inte spela. I Sverige är det mer lättsamt, och det är väl på gott och ont. Ibland kan det bli lite att man undrar varför vi bara lattjar, fast det kan vara väldigt skönt de också.

Finns det någon förening eller tränare som har betytt extra mycket för dig?

– Ungdomstiden, ja då när du också var med, säger Moa med ett skratt. Vi hade så himla roligt i Alingsås KIK. Alla cuper vi åkte på och allt roligt vi gjorde tillsammans. Mina tränare under den tiden, Olle Johansson och Peter Bohlin, de var verkligen bra. Relationen jag fick till dem är speciell och det är en relation man inte får till sina tränare idag. I Alingsås KIK började mitt intresse för fotbollen och där fick jag uppleva glädjen, sen har den alltid funnits med.

– Jag lämnade KIK för att satsa på fotbollen, men jag är så glad att ha fått med mig de roliga åren från ungdomsfotbollen. Det faktum att jag växte upp i den härliga miljön, där bara glädjen var kopplad till fotbollen, gör nog att jag fortfarande tycker det är lika roligt.

Hur ser en matchdag ut för dig? Har du några speciella rutiner?

– Är det hemmamatch vill jag inte göra så mycket kvällen innan, mest ta det lugnt. Titta på tv eller bara hänga. Jag äter gärna en långfrukost, kollar lite fotbollsklipp och tar en promenad. Sen brukar jag tagga till tidigt på samlingen. Då drar vi på musik direkt. Det gillar jag. Har inga speciella saker som jag gör innan, men gillar att vi taggar igång tillsammans.

Vad har fotbollen betytt för dig?

– Fotbollen har betytt allt. Den har format mig till den person jag är idag. Genom fotbollen har jag fått vara med om så mycket, såväl positivt som negativt. Jag har träffat många jag tycker väldigt mycket om. Dessutom har fotbollen tagit mig till USA, där jag fick kliva ur min comfort-zone och uppleva ett nytt liv. Därifrån har jag fått många nya erfarenheter. Jag tror att man lär sig mycket av att vara med i ett lag. Man behöver anpassa sig och lära känna nya människor hela tiden. Det är bra att ha med sig i livet.

Varför tror du att du har lyckats ta dig dit du är i dag?

– Jag har alltid gillat nya utmaningar, inte varit rädd. Gillar idén av att göra något nytt, som ny skola i ny stad. Sen nytt land och nytt lag igen. Det har drivit mig ganska mycket. Har en allmänt chill inställning också, tror jag. När det går dåligt så vet jag att jag behöver kämpa mer och då kommer jag dit jag var innan. Så är det ju förresten med allt.

Vilken roll har du i omklädningsrummet?

– Jag gillar att dansa och tagga tillsammans. Jag sitter inte tyst för mig själv. Däremot om vi har förlorat kan jag nog vara bitter direkt efter matchen. Inte arg på andra alltså, men jag vill bara åka därifrån och inte prata om det. Har inget behov av att diskutera det. Nu när vi var uppe i Östersund och förlorade så fick vi prata av oss tillsammans, det är väl bra men också segt.

Berätta om ditt bästa fotbollsminne.

– Det är nog från USA. Vi spelade NCAA-tournament. Den går att jämföra med Svenska Cupen kan man säga, och vi tog oss väldigt långt. Vi mötte en jättestor skola från South Carolina med cirka 40 000 elever. Vi hade aldrig tidigare vunnit över dem någonsin, och vår coach Paul hade analyserat det andra laget nogrannt. Det gör man extremt mycket där borta.

– Tränarna kan allt om det andra laget, vad alla spelare heter och hur de spelar. Paul hade inför matchen hittat en intervju med två spelare i laget där dom redan tagit ut segern i förskott. De pratade om vad de skulle äta för mat och vilket hotell de skulle bo på inför kommande match. Vår coach visade oss intervjun före matchen, och det gav oss en enorm energi. Vi hade en sjuk inställning den matchen ochvann! Det blev ett stort firande efteråt och vår coach bjöd oss på vad vi ville på en restaurang. Det var kanske 2 000 personer i publiken den dagen. Det var en häftig match att vinna.

Hur ser framtiden ut? Har du några fotbollsrelaterade drömmar?

– Jo men lite, men samtidigt är jag kluven. Det är svårt att ha fotbollen som en heltidssyssla, eftersom man som tjej behöver jobba samtidigt för att få ihop det ekonomiskt. Det blir svårt att drömma om fotbollen på det sättet då. Jag behöver tänka realistiskt. Vi får se vad som händer och om jag flyttar över till Kanada.

Hur tillbringar du sommaren?

– Jag sommarjobbar på Nordea i Alingsås. Sen blir det mycket fotboll, vi har bara två veckors ledigt och då är jag gärna ute med båten på Mjörn. Kanske blir det någon helg till Smögen också.

Förra veckans intervju handlade om Victor Sköld och han undrade om du skulle sluta spela fotboll om du vann på Lotto?

– Jag skulle nog fortsätta spela om jag vann pengar. Det ger snarare en möjlighet att satsa helhjärtat.

Snabba frågor till Moa:

Vad äter du helst?

– Mammas mat. Potatis i ugn med rotfrukter, kött och basilikasås är en favorit. Det är hon jäkligt bra på.

Vad äter du inte?

– Sådant man aldrig äter, blodpudding typ.

Vilken app i telefonen använder du oftast?

– Det blir nog Snap- chat och WhatsAp. Och Instagram, såklart.

Vem är den bästa du spelat med, och varför?

– Då skulle jag vilja säga en tjej i USA, som heter Stephanie Bronson. Hon var som ingen annan, hon hade allt och hade inga svagheter. Jättesnabb, typisk amerikan. Gjorde mål, var bäst på huvudet, vann alla löptest. Man var aldrig orolig att hon inte skulle vinna sin duell, för det gjorde hon alltid.

Och i Sverige?

– Först ville jag säga Heather Williams, men hon är ju också amerikan. Jag tar Amanda Edgren, henne spelade jag ihop med i Qviding. Idag är hon i Kristianstad DFF. Hon var också en magisk spelare, fast på ett annat sätt. Hon hade det lilla extra, och en riktigt sjuk teknik. Du vet liksom inte hur du ska försvara dig mot den typen av spelare.

Om du fick äta middag med vem som helst, vem skulle du välja och vad skulle du vilja prata om?

– James Corden. Jag hade skrattat konstant tills han stängde munnen.

Vad lyssnar du på?

– Allt. Verkligen all musik. Jag älskar hiphop och RNB, men även popmusik. Sing and Song writers också. Allt förutom hårdrock.

Har du boktips till hängmattan?

– Jag läser sällan, nästan aldrig. Jag lämnar ett podcasttips istället, Mia Skäringer och Anna Manheimers podcast. Den är riktigt bra.

Om hela världen lyssnade, vad skulle du säga då?

– Nu tar vi det lite lugnt. Peace!

Har du någon dold talang?

– När jag var liten kunde jag sjunga, hyfsat bra i alla fall. Jag tror att jag kanske har tappat det lite nu. Jag och Hanna Emanuelsson sjöng ofta ihop. Hon spelade alltid gitarr och jag sjöng.