Alingsås får känna på isen igen

Ishockey

Idag går Alingsås Hockey på is.

– Som vi har längtat. Det ska verkligen bli skitkul att dra igång igen, säger Martin Krook, assisterande tränare.

Det spirar onekligen av optimism i Alingsås Hockey.

Inte undra på det då laget förstärkt truppen med flera nya intressanta namn.

– Det som extra roligt vad gäller värvningarna är att det är flera spelare som faktiskt valt att själva komma till oss. Dom tror på det vi håller på att bygga upp i a-laget och föreningen i stort, menar Martin Krook.

Idag, tisdag, går som sagt laget på is och man kommer att köra totalt tre pass under veckan.

– Det blir nog ganska enkla träningar, killarna behöver testa sin utrustning och sådana saker. Men jag räknar med att det blir full fart, det var ändå ett tag sedan vi var på is i Nolhalla, säger Martin Krook.

Kommer alla spelare vara med?

– Nej, inte alla. Det är fortfarande några som har semester och ansluter lite senare.

När Martin Krook pratar om den kommande säsongen märks det att han är optimistisk:

– Vi tog ett stort kliv i fjol, och nu den här säsongen ska vi fortsätta där vi slutade och förhoppningsvis slipa till en del detaljer. Vi har flera nya spelare och det kommer kanske ta lite tid att spela ihop laget.

Har ni värvat färdigt?

– Vi behöver egentligen en back till, och har ögonen öppna. Annars känns truppen väldigt stark.

Alingsås Hockey har spikat fyra träningsmatcher, med start i början av september.

– Vi kommer att möta Stenungsund och Kungälv i dubbelmöten. Sen ska vi även ha en cup på hemmaplan, där Grästorp kommer med ett mixat lag bland annat. Exakt när den ska spelas är inte spikat, säger Martin Krook.