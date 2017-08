Dra om E20

Regionalt

E20 genom Skaraborg har länge varit ett problem. Vad ingen verkar ha tänkt på är att det skulle gå att få den bättre om man släpper den gamla principen om att E20 alltid måste gå ute på slätten.

Fågelvägen mellan Vårgårda och Skara går igenom kanten på ett skogslandskap. Att dra en ny motorväg där skulle innebära att man sparade kanske över en mil i sträcka. Att dessutom bygga en lång etapp är ett bra sätt locka till sej utländska entreprenörer som kanske gör projektet billigare.

Nåväl, dom nuvarande planerna är i alla bättre än dom som det ryktades om för 5 år sedan men i jämförelse med den här idén är det att låsa fast E20 i en föråldrad placering när man lika gärna kan ta ett ordentligt krafttag.

E20 riskerar förbli en mycket osammanhängande väg om man förbiser såna här möjligheter. Det kan vi inte låta hända. Det gick ju bra att ändra planerna till motorväg i ny sträckning i kanten av skogen till Vårgårda.

Go the whole way och bygg så hela vägen till Skara!