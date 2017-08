Drakes mål frälste Gerdsken

Fotboll

Det satt hårt åt, men till slut kunde Gerdsken vinna mot bottenlaget Habo med 3–2 (1–1).

– Underbart sköna poäng, säger Lars-Petter Björk.

Tabelljumbon Habo skulle innebära tre nya poäng till serieledande Gerdsken, men GBK fick ändå kämpa hårt för att åka hem med segern.

– Det blev lite onödigt spännande kan jag tycka, i första halvlek är vi totalt överlägsna. Vi brände fyra riktigt bra lägen, bland annat två halva frilägen från Kristofer Profozic, innan Habo gjorde sitt ledningsmål. En lång boll från en mittback som deras anfallare sög ner och satte, dom hade inte haft en chans innan dess, säger Lars-Petter Björk.

Gerdsken lät sig dock inte nedslås. 1–1 kom snabbt och direkt i början av andra kom även ledningsmålet via William Drake.

– Dom spelade hemåt direkt på avspark, deras mittbackar tvekade och Drake hann emellan och snodde bollen, berättar Björk.

Men precis när alla förväntade sig en anstormning av Gerdsken, sjönk spelkvaliteten och tempot från serieledarna.

– Vi såg faktiskt trötta ut och Habo gjorde 2–2 på en kontring. Som tur var fick vi in en segerboll i slutet. Gustav Blomgren kom i ett bra läge men var totalt slut i kroppen, så han slog in den till vänster där William Drake fick öppet mål. Fantastisk passning med tanke på hur trött han var, säger Lars-Petter Björk.

Från GBK-lägret rapporteras även om lite förändringar i spelartruppen, då Elvir Ramadani väljer att sluta i gulsvart och spela resten av hösten med Jonsered.