Kyrkan vill komplettera cykelfesten

Vårgårda

Kyrkan ordnar med flertalet aktiviteter under helgens cykelfest.

– Vi vill vara ett komplement till de övriga aktiviteterna, säger Filip Stensman, präst i Svenska kyrkan i Vårgårda.

Kyrkfika vid vändpunkten i Herrljunga under fredagens lagtempo, konsert med Alingsåsgruppen Sounds of silence, cykelcafé och Hjul­otta. Aktiviteterna som kyrkan ordnar med är många och har varit mycket uppskattade de tidigare åren. De olika aktiviteterna arrangeras av Svenska kyrkan, Filadelfiaförsamling, Equmeniakyrkan, EFS och Sensus.

Det börjar på fredagen med att det under damernas lagtempolopp, som ingår i världscupen, kommer serveras kyrkfika vid vändpunkten i Herrljunga. Bara en halvtimme efter det påbörjas nästa aktivitet, då i Kullings-Skövde kyrka. Där blir det musikalisk underhållning med Alingsåsgruppen Sounds of silence. En konsert med sånger av Simon and Garfunkel.

Även under lördagen ordnas det med café. Denna gång i Kyrkans hus inne i Vårgårda. Det börjar redan på förmiddagen när både stora och lilla motionsloppet Velofondo pågår i samhället. Kvällen fortsätter sedan med cykelcafé i Kyrkans hus/Centrumkyrkan. Kvällens huvudgäst är Tomas Fåglum, från brödrakvartetten som för nästan precis 50 år sedan tog hem sitt första lag-VM-guld på cykel.

Helgens begivenheter avslutas sedan med gudstjänst, med det något skämtsamma namnet Hjulotta, på söndagsmorgonen. Då håller man till på Murartorget och det pågår fram tills lagpresentationen inför starten av damernas linjelopp klockan 9.35.

