Tappade det mesta i andra halvlek

Fotboll

Vårgårda gick mot tre nya poäng i höstpremiären.

Men i andra halvlek tappade man sitt fina spel och fick istället nöja sig med 2–2 (1–1) mot Skoftebyn.

Det var många missnöjda miner i VIK-lägret efter kryss hemma mot Skoftebyn. Dels för att man tappade ledningen som Albinot Rexhepi ordnade en bit in i andra halvlek men också för det undermåliga spel man presterade efter paus.

– Vi är väldigt, väldigt besvikna över andra halvlek. Första halvlek är okej, vi kanske till och med borde lett i paus med två-tre mål. Men i andra måste killarna börja lyssna mer på varandra ute på planen. Det är många som pratar men vi gräver ner huvudet och blir stressade och ängsliga istället. Det var något vi pratade om direkt efter matchen, säger Peo Häggström.

I första halvlek såg det ut som att Vårgårda hade konserverat den fina vårformen, inte minst genom Mohammed Abdulrahman som var ett ständigt hot för Skoftebyns försvarare. Det var även Karl-Anton Pettersson som vände ut och in på motståndarna ett par gånger om på sin kant.

Dock tog gästerna ledningen när Fredrik Larsson snyggt bröstade fram bollen till Paul Khajo som dundrade in 0–1 i krysset. Men Vårgårda svarade per omgående, då ”Mommo” Abdulrahman högg på en slarvig hemåtpassning bara sekunder efter avspark och fick in 1–1.

Samme man avslutade sedan halvleken med att bomma två kanonlägen, där speciellt det ena borde betytt 2–1. Ledningen kom istället tolv minuter in i andra när anfallskollegan Albin Rexhepi snodde åt sig en svag passning, avancerade och snyggt placerade in bollen.

Men någonstans där dog VIK:s momentum – totalt.

– Vi tappar det totalt i andra, det är ängsligt och vi ser rädda ut. Vi är nykomlingar men är ändå med där uppe, vi behöver inte vara rädda. Vi leder, kan hålla i bollen och rulla den men så blev det inte alls, säger Peo Häggström med en suck.

Den hårda vinden ställde till det för Vårgårda med dryga fem minuter kvar och efter en hård press av Skoftebyn. Bollen gick i en båge över Niklas Eriksson och gav Fredrik Larsson öppet mål. De sista minuterna handlade bara om Skoftebyn som öste på för seger, dock utan att nå hela vägen fram.

– Andra halvlek får Skoftebyn spela sitt spel, långa bollar och kamp. Den är vi riktigt frustrerade över, vi kan så mycket bättre, säger Peo Häggström till sist.