Utan poäng i höstpremiären

Fotboll

Alingsås IF kunde inte knäcka Götene i höstpremiären.

Trots en massiv forcering i andra halvlek föll man med 1–3 i en klassisk sexpoängsmatch.

Tre blytunga poäng stod på spel för både AIF och Götene när höstsäsongen blåstes igång på Mjörnvallen.

Men i första halvlek var det bara gästande Götene som verkade förstå det, då AIF inte alls nådde upp i rätt spelnivå. Götene å sin sida spelade en mer cynisk fotboll baserad på långa bollar bakom backlinjen och trots att AIF:s backlinje redde ut det mesta man ställdes inför, ledde gästerna ändå med två bollar i paus.

– Det är en hyggligt medioker första halvlek från vår sida. Framförallt är vi besvikna på deras andra mål där Götenes spelare får stå helt ensam i boxen och nicka in bollen. Vi har pratat mycket om just den detaljen, att vi har problem där. Vi får inte bli så bolltittande utan sortera upp spelarna istället, säger Per Krantz.

Det första målet var en olycklig insats från James Clark som inte fick tag på en djupledsboll, istället kunde bollen enkelt rullas in i öppet mål.

Trots underläge med två mål, kom AIF ut som hungriga vargar i andra halvlek och tryckte direkt ner Götene med frenesi och fart. Den så viktiga reduceringen tryckte en flygande Marcus Johansson in efter bara några minuter och gästerna var i det läget rejält skakat.

Hemmalaget fortsatte skölja över Götene och skapade lägen gång efter gång för en kvittering. Man trodde 2–2 var ett faktum när Adam Borhammar Wallin nickade in Andreas Glännbros frispark i slutskedet, men den assisterande domaren vinkade bort målet för en som det kändes tveksam offside.

I anfallet därpå kontrade Götene in 1–3 och säkrade därmed samtliga tre poäng.

– Helt otroligt att vi inte får in bollen med de lägen vi har i andra halvlek. Vi trycker ner Götene i skorna från start, det här var grymt tungt för grabbarna. Vi gör saker på rätt sätt i andra halvlek, är lite tidigare i anfallen och inte så plottriga som vi var i första, säger Per Krantz.

– Vi tar ändå med oss andra halvlek och nu har vi tio-elva dagar att samla kraft och energi att ta oss an resten av hösten. Vi har ändå den halvleken och DM-matchen i fredagen att gå på.