Alingsås kan få känd skulptur

Åmanska parken, Museiparken eller på Stationsplan – på någon av de tre platserna kan Susanna Arwins skulptur Med handväskan som vapen få sin fasta hemadress. Om kommunen tackar ja till donationen av verket.

Det är grundarna av Nudie Jeans – Maria Levin, Joakim Levin och Palle Stenberg – som vill skänka Susanna Arwins skulptur Med handväskan som vapen till Alingsås.

Villkoret som gåvogivarna ställer är att verket placeras på en offentlig plats. Kultur- och fritidsförvaltningen har tre förslag på plats: Åmanska parken, Museiparken eller Stationsplan (vid tågstationen). På dessa platser menar man att statyn skulle få stor exponering för både turister och kommuninvånare.

– Jag tycker Åmanska parken vore en bra plats. Med den rörelse hon gör med väskan finns också en koppling till handbollen och Åmanska parken är ju förknippat både med sport och kultur, säger Mattias Norström, utställningsproducent i Alingsås konsthall.

Med handväskan som vapen är skapad efter DN-fotografen Hans Runessons bild av en kvinna som med en handväska i luften gjorde motstånd mot Nordiska rikspartiet under en demonstration i Växjö. Under sommaren var skulpturen en del av utställningen Your voice i Alingsås konsthall.

