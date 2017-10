De tar plats på Herrljunga Walk of fame

Herrljunga

En tennisprofil, ett helgon, en landsbygdsentreprenör, en elchef och en flicka som samlat in miljoner. Under torsdagskvällen tillkännagavs vilka fem som tar plats på Herrljungas egen Walk of fame.

John-Anders ”Jonte” Sjögren, Elisabeth Hesselblad, Gerd Ljungqvist Persson, Isidor Pettersson och Alva Hägerå. Där är namnet på de fem som från och med nu har fått sina namn för alltid inristade i den Herrljungska historien.

– För mig är Herrljunga det finaste som finns, säger John-Anders ”Jonte” Sjögren. Tennisprofilen som bland annat vunnit SM-guld med Herrljunga och varit förbundskapten för det svenska Davis Cup-laget.

Mycket folk på plats

Det var ett par hundra människor som tagit sig den marschallupplysta Storgatan i Herrljunga under torsdagskvällen. Detta för att se avtäckningen och presentationen av de som skulle ta plats på kommunens egen Walk of fame.

Inför hade det spekulerats flitigt i vilka som skulle få sina namn förevigade men valet föll alltså till slut på de fem ovan nämnda.

– Vi är väldigt nöjda med vårt val, säger Jessica Pehrson ordförande i Herrljunga köpmannaförening.

Helgon från Fåglavik

Tennisprofilen Jonte Sjögren och Gerd Ljungqvist från Crea Diem Bokcafé i Od var båda själva på plats. Elisabeth Hesselblad, helgonet från Fåglavik representerades av kyrkoherde Thomas Elg. Isidor Pettersson, den första chefen på Herrljunga Elektriska representerades av företagets VD Anders Mannikoff och Claes Unosson från styrelsen.

Alva Hägerå, som skapade Alvas Änglar, fick den sista stjärnan på gatan. När Alva var elva år och diagnostiserades med cancer började hon tillverka och sälja änglar till förmån för Barncancerfonden. Alva gick bort 2012 men hennes änglar lever kvar och har i dag samlat in miljontals kronor till forskningen kring cancer.

– Helst att vi inte självklart inte velat stå här alls i dag. Men nu är det som det är och vi är väldigt hedrade. Och jag tror att det dessutom finns en stjärna som lyser lite extra starkt på himlen i kväll också, säger Alvas pappa Jonny som var på plats tillsammans med döttrarna Sigrid och Judith.