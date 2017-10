Min Spotifylista

OSKAR SOHLBERG



Ålder: 24 år



Bor: Alingsås



Gör: trummis i Barbados







Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Jag tänkte bjussa på en spellista full av låtar som på ett eller annat sätt alltid hänger med mig i mina nya spellistor. Gamla som nya, men som alltid hänger med liksom. En Absolut Oskar-lista helt enkelt. Jag ska försöka få med något för alla.

Själva Spotifylistan finns längre ner på sidan.

Do Not Look Down – Meshuggah

Kanske inget för den breda massan. Men en låt som alltid gör gott hos mig. Svängigt och så j*vla hårt. I love it.

Some Might Say – Oasis

Blev för ett par år sen medtvingad för att se Noel Gallagher i New York av min kompis Jonte, något jag idag är väldigt glad för. Idag berikar bröderna Gallagher både mitt privata och musikaliska liv dagligen, såpass mycket att jag för ett tag sen startade ett Oasisband som jag hoppas kan fylla tomrummet fram tills att bröderna är sams igen. Håll utkik!

Sun In Her Eyes – Sonic Surf City

Genialisk surfpunk från mina kompisar i Norrköping. Viva Wahines!

1990 – Jakob Karlberg

Världens absolut roligaste låt att spela på trummor. En ynnest varje gång Mr. Karlberg slänger in denna i setlisten!

From The Pinnacle To The Pit – Ghost

Denna låt har allt. Tyngd, melodi, sväng, text. Så fruktansvärt bra. Mi inchino al Papa Emeritus.

Stromboli Brinner – Jonathan Johansson

En skön pophistoria som får en att drömma sig bort till varmare breddgrader.

Arlandria – Foo Fighters

Ända sen Dave Grohl och hans mannar släppte skivan Wasting Light har någon låt från plattan återfunnits i min aktuella spellista. Allt som oftast råkar det vara Arlandria.

En Busca Del Pleito – David Lee Roth

Cool låt med världens bästa gitarrsolo.

From Euphoria To Dystopia – Mustasch

Kommentarer överflödiga. Risk för fortkörningsböter om du drar på denna i bilen på väg till jobbet.

Moonshield – In Flames

Första låten jag nånsin hörde med världens bästa band. (Liveversionen är ännu bättre)

Oskar Ludvig Harley Sohlberg

