Halvvägs till vattnet

ALINGSÅS

Ungdomsprojektet ”En liten ångbåt vid Mjörn” tuffar på. Men Mjörns ångbåtsförening skulle gärna se att fler teknikintresserade ungdomar sökte sig till varvet.

– Jag tycker det är jättekul, säger Fredrik Wiberg, en av ungdomarna.

Våren 2016 köpte Mjörns ångbåtsförening S/S Sanna, en stålslup från 1892. Och sedan dess har renoveringsarbetet löpt på. Tanken är att föreningen ska inspirera ungdomar i Alingsås, med omnejd, att intressera sig för ångbåtar och ångteknik. Och hittills är det ett tiotal som frekventerat varvet av och till.

”Är utmanande”

När AT kommer på besök under söndagens eftermiddag har en gemensam lunch just intagits.

– Det är utmanande eftersom jag aldrig hållit på det här tidigare, säger Nina Almkvist, en av ungdomarna. Men det blir inte svårt för vi får verkligen stöd från alla som är här.

– Man lär sig nya saker och jag tycker det är roligt med gamla båtar.

Projektet, som har en totalbudget på omkring 170 000 kronor, har möjliggjorts tack vare de bidrag som föreningen fått från olika instanser, varav Alingsås kommun är en. Dagens övningar består i att göra däcksbalkar till fördäck och en avbärarlist.

Egna lösningar

När stålslupen kom till Alingsås var skrovet helt okej skick, enligt Fredrik, men överdäckningen var det inte. Och sedan har också en ny panna köpts in.

– Men mycket får man göra själv, säger Jonas Svantesson, föreningens ordförande.

”En liten ångbåt vid Mjörn” har nått halvvägs. Hur ligger ni till?

– I våras långt vi långt före. Sedan var det en sommar när en del föll ifrån, säger Fredrik, som dock tror att det inte kommer bli några problem att bli klara i tid.

Tjejer i majoritet

Mjörns ångbåtsförening vill dock få med fler ungdomar ombord på projektet. Och ett öppet-hus planeras om några veckor.

– Det är tre killar som är med här. Resten är tjejer. Det tycker jag är lite häftigt, säger Fredrik.