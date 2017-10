Min Spotifylista

JANNE NILSSON

Ålder: 64 år

Bor: Alingsås

Gör: försäljningschef på Alingsås Tidning och sportchef i Gerdskens BK.



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Janne Nilsson, försäljningschef på Alingsås Tidning, presenterar här för AT-läsarna en spellista innehållande både minnen från förr och moderna favoriter.

– Min lista är mycket baserad på artisterna. Jag har både med artister jag lyssnat mycket på tidigare i livet och nya favoriter. Bland dem finns James Blunt och Ed Sheeran, berättar Janne Nilsson.

Längst ner hittar du spellistan i Spotify.

Creedence clearwater revival – Have you ever seen the rain

”Creedence var en av mina favoriter på 70-talet.”

Otis Redding – Stand by me

”En av mina favoritlåtar.”

Rod Stewart – Rhytm of my heart

”Roddan tröttnar man aldrig på.”

Van Morrison – Browneyed girl

”En favoritlåt till”

Peter LeMarc – Little Willie John

”Jag gillar svensk musik och lyssnar mycket på LeMarc.”

Totta Näslund – En clown i mina kläder

”Tottas röst är otrolig. Jag kände honom också privat.”

Olle Ljungström – Jag och min far

”En låt med Olle som har fastnat.”

Lars Winnerbäck – Hugger i sten

”Blev en av favoriterna när jag lyssnade på honom första gången”

James Blunt – You’re beautiful

”En otroligt fin låt”

Ed Sheeran – Thinking out loud

”En lugn och skön låt med en av mina nya favoriter”

