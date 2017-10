Min Spotifylista

JOSEFIN ROOS

Ålder: 32 år

Bor: Vårgårda

Gör: kyrkokamrer/kanslichef i Herrljunga pastorat



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Musiken har alltid varit en viktig del i mitt liv. Som barn till två musiker sjöng och spelade jag och min syster mycket hemma och musiken har följt mig hela livet. Den ger ett uttryck och en känsla som är mer än bara ord och toner.

Jag skriver en del musik själv och jag brukar börja med texten, som sedan får sällskap av en melodi. När jag lyssnar på andras musik är det däremot melodin jag först tilltalas av och sedan blir upplevelsen komplett när jag också upptäcker texten. Arret är viktigt för mig och variationen i instrument och bakgrundssound gör att låtarna växer i öron och hjärta.

Jag gillar att musiken hjälper mig att nå ytterligheterna i mina känslor och får mig att känna mig sorgsen, glad, sprudlande eller fri. Jag gillar att musik får mig att tänka, reflektera, gråta eller att den kan skapa en vilja att sjunga med för allt jag är värd. Jag gillar när musiken ger en melankolisk ton, som i ”Thrasher” eller när musiken pekar på det vackra i det sköra, som i ”Där ser du själv hur högt du når”.

Musiken som varit med sedan den trygga barndomen har kommit att betyda mycket för mig när jag som vuxen genomgått svåra förluster. När jag och min man miste vårt första barn var det i musiken och skrivandet jag fann ro och vila och när vi följde min mamma till den sista vilan några år senare satt jag åter vid pianot och skrev och sjöng. Under samma perioder har jag funnit ro, styrka, vila, och frid i musik från många fantastiska musiker. Exempelvis sången ”Tusen rosors prakt” som vår vän Josef Tingbratt skrev till vår familj när vårt andra barn, Mille, föddes två år efter att vårt första barn dog.

Det är betydelsefullt för mig med texter som andas hopp och trygghet och styrka, när jag själv inte kan sätta rätt ord, som ”All will be well” eller ”Mur”. Det är också sånger som ger mig ren sångglädje genom att sjunga och spela dem tillsammans med andra. På min låtlista finns även sånger som betyder mycket eftersom de helt enkelt är bra och fastnar. Sådana som jag kan nynna på och hitta strofer i som bär framåt, som till exempel ”Aldrig bli som förr” eller ”Pure shores” (som dessutom gör mig härligt 90-talsnostalgisk). Min spellista har också inslag av låtar som passar att spela på hög volym och som passar bra att innesluta sig i som ”Symphony”, ”My silver lining” och givetvis ”5 fine frøkner”.



Så här har ni. En blandning. Svenska, engelska och norska. Gammalt och nytt. Känt och mindre känt. Men allt är bra. Innerligt på sitt sätt. Och allt berör mig. Kanske också dig.

