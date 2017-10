Klubb-ikonen blir ny tränare i HIF

Fotboll

Nästa säsong leds Holmalunds IF av en riktig HIF-ikon.

– Ett beslut som vuxit fram under hösten, säger Mikael Öhman som tillsammans med Christoffer Ängberg och Anton Stenseke tränar laget 2018.

Under innevarande säsong har Holmalund letts av Johan Nilsson, Christoffer Ängberg och Olof Saarinen. En sen lösning efter Reine Ahlqvists tidiga avhopp.

Till nästa år kliver en HIF-ikon in som tränare då Mikael Öhman, 51, tar över huvudansvaret.

– Ja det blev så till slut. Jag har återvänt till fotbollen sedan något år tillbaka och har under den här säsongen haft u-laget tillsammans med Patrick Heed, samt tränat föreningens 08-killar. Det var för ett år sedan jag bestämde mig för att börja inom fotbollen igen, innan dess har det bara varit handboll då mina pojkar spelat, säger Öhman till AT-sporten.

Har du hela tiden velat bli a-lagstränare?

– Det är klart att när man börjar igen inom den sport man sysslat med så länge så vill man vara där. Sedan vet jag att det inte alltid är lätt att få tag på tränare, så det har varit ett beslut som vuxit fram. Jag känner ett jäkla stort sug till fotbollen just nu!

Vad tar du med dig från tiden som ledare inom handbollen?

– Jag har lärt mig mycket om ledarskap under min tid där, med människor som Mikael Svensson, Carl Ek, Torbjörn Johansson och så vidare. Därför känns det också bra att ha Christoffer Ängberg och Anton Stenseke med mig som assisterande.

