Kvällsöppen stad gav folkfest

Alingsås

– Det är kul när det händer något. Då gäller det att visa intresse, säger Bengt Larborg, som var en av många alingsåsare som tog sig inåt staden under den åttonde upplagan av Light Night Shopping.

Marschallerna och skyltfönstren lyste upp oktoberhimlen. På gågatorna, i butikerna och i köpcentrumet var det knökat med människor. Det påminde inte så lite om julskyltning i torsdags i Alingsås då Light Night Shopping ordnades för åttonde året på raken. Över 80 butiker och kaféer hade öppet fram till klockan nio på kvällen.

Hyllar Alingsås

Makarna Bengt Larborg och Margareta Larborg flyttade till Alingsås från Göteborg för sju år sedan och stortrivs i staden.

– Det är lätt att skapa kontakter här. Vi fick fler vänner under ett år i Alingsås än under 26 år i Torslanda. Och jag sa till min kompis nu att under åren som jag bodde i Göteborg så hände det aldrig lika mycket som det hänt här i Alingsås när jag har bott här, säger Bengt.

Läs mer och se fler bilder i lördagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »