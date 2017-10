Låter glädjen vara med

Dodgeball

Markus Persson är en svensk pionjär inom Dodgeball.

När han flyttade till Alingsås ifjol tog han med sig intresset för den växande sporten.

– Vi har väldigt roligt när vi tränar, säger han.

Varannan vecka slår Markus Persson och kompani upp portarna till Lendahlsskolan.

– Alla som vill är välkomna, och man betalar per tillfälle via swish. Det finns ingen bindande anmälan eller så. Efter lite uppvärmning går vi alltid igenom regelverket, allt för att underlätta för nya spelare. Sen följer enklare övningar och spel, säger Markus, som själv deltagit i samtliga dodgeball-EM, både som spelare, förbundskapten och arrangör.

Inte undra på att han går under smeknamnet ”Dodgefather”.

– Nu är jag inte lika aktiv som spelare, man börjar ju bli lite till åren. Samtidigt är det fortfarande enormt kul och jag är gärna med och kör, säger han med ett skratt.

Markus upptäckte sporten när han var på semester med en kompis i USA 2008, och tilltalades direkt av det avslappnade upplägget.

Väl hemma i Stockholm startade han upp en verksamhet på Södermalm.

Med andra ord är det lätt att förstå hans smeknamn.

– Jag har spelat fotboll och annan lagidrott, men har personligen tyckt att det ofta blivit för seriöst, sportigt och grabbigt, speciellt under sena tonåren. Dodgeball kändes mer som en kul tillställning, där folk träffas och har kul.

Nio år efter ankomsten till Sverige har dodgeballen spridit sig runt landet. Numera utövas den i Stockholm, Uppsala, Umeå, Idre, Göteborg och Alingsås.

I Alingsås startades Potatotown Dodgeball upp i våras.

– Vi hade en provträning och på den vägen är det. Det märks att det finns intresse, säger Markus.

Det är tydligt att han själv är stolt över det community som han och de andra eldsjälarna byggt upp sedan sporten kom till Sverige.

– Vi har skapat en kultur utan macho-attityd där alla är välkomna. Här i Alingsås, precis som i övriga landet är det en självklarhet att killar och tjejer spelar tillsammans, säger han.

Hur många är det som med och tränar i Alingsås?

– Nu i måndags var vi ett 15-tal, men vi har plats för fler, alla som vill är välkomna. Vi kör varannan vecka, och vill man ha den senaste informationen är det bara att söka upp oss på Facebook.