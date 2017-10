Min Spotifylista

LINN KROG



Ålder: 19 år



Bor: Långared



Gör: går just nu utbildningen Evenemang & Värdskap samt jobbar som danslärare på Allebike Dansstudio.







Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

För mig är musik lika naturligt som prat. Jag är dansare och musiken gör nästan hälften av arbetet i dansen. Beroende på vad syftet med mitt lyssnande är, dans eller bara avkoppling letar jag efter olika saker. I dansen är det rytmen och beatet som leder vägen medan i andra situationer tycker jag text och budskap är viktigt. Hiphop, House, Funk, Afro och Dancehall är det som du hittar i mina spellistor och det som du kommer hitta i min spellista här. (Skrolla ner för att komma till spellistan)

Erik Lundin – Västerort

Svensk hiphop berör många viktiga samhällskritiska ämnen och Erik Lundin lyfter många av dessa ämnen på ett sätt som berör mig. Han är poetisk och lägger vikt vid orden, musiken tar inte mycket plats men skapar en stämning tillsammans med orden.

Navy Kenzo – Kamatia

I somras spenderade jag två månader i Östafrika och den här låten spelades på många ställen och jag förknippar den med resan.

KRS One – Sound of da Police

Viktigt budskap och bra musik. Rader som berättar om förtryck och historia kring svarta i USA, viktigt att uppmärksamma.

Yemi Alade – Africa (feat.Sauti Sol)

En dag önskar jag att jag har ett hem någonstans i Afrika… ”nowhere be like Africa, nowhere be like home”.

Boddhi Satva – Mama Kosa

Rytmen ger mig allt, avkoppling och energi. Detta är house för mig, bara känsla.

Janet Jackson – Together Again

Samma känsla här, rytmen får kroppen att röra sig samtidigt som det sprids ett lugn i kroppen.

Herbie Hancock – Ready or Not

Funk, för mig blir det popping. Älskar dansstilen och musiken jag får dansa till.

Tismé – Sam’s Beat (BC7)

En annan typ av hiphop, den jag föredrar att dansa till. Många har svårt att höra charmen i denna typen av musik, men för mig är det fantastiskt.

Run D.M.C – It’s Tricky

Run D.M.C har gett oss, enligt mig, riktigt ”party music” och har varit med och utvecklat hiphopen under dess tidiga år. Alla kan låtarna och de sprider en glädje som får de flesta att röra på sig.

Ykee Benda – Munakampala

Den här låten spelades också mycket under resan, speciellt i Kampala. Härlig känsla.

Linn Krog

