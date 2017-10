”Sångerskor med speciella röster”

Min Spotifylista

MAGDALENA MAGNUSSON



Ålder: 34



Bor: Sollebrunn



Gör: Förskollärare







Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Min första låt på min lista är från min favoritgrupp från min tonårstid, Ace of Base. Låten ”Beautiful life” gör mig glad och säger att det är viktigt att kunna se det vackra i livet, även om det är liten blomma.

Den allra första skivan jag köpte själv var Robyns debutalbum. Men låten jag har valt är från hennes andra skiva och heter ”Play”. En strof jag gillar där är ”But your heart will never grow old and your mind will never ever get bigger if you remember how to play”. Så sluta inte att leka även om du inte längre är ett barn, för då fortsätter hjärtat vara ungt!

Jag gillar att lyssna på visor och två av mina favoriter bland vissångarna är Sofia Karlsson och Melissa Horn. Jag har valt att ta med låten ”Alltid dig nära” med Sofia Karlsson. Den tycker jag är fin. När jag skulle välja en låt med Melissa Horn hade jag svårt att välja ut en låt av många bra låtar. Men till slut föll valet på låten ”Falla fritt”.

För sju år sedan var jag med två vänner på Visfestivalen i Västervik. Den kvällen spelade bl.a. Peter ”Ta mig till havet” Lundblad och Jan Hammarlund. Kvällens höjdpunkt var ingen av dem utan en norrlänning bosatt i Göteborg vid namn Christina Kjellsson. Om ni inte har lyssnat på henne tidigare tycker jag att ni ska göra det. Hennes texter är roliga, finurliga och fina. Efter lite velande får ni lyssna på låten ”Bättre på bio”, men lyssna gärna på fler av hennes låtar, till exempel ”Kungen” och ”Cirkus”.

Jag gillar Melodifesitvalen och Eurovision song contest, så hälften av min lista blir med låtar därifrån. För de som känner mig är det inte så förvånande. Här var det också svårt att välja ut fem låtar, för det finns många som är bra. Först kommer låten ”Birds” med Anouk (Nederländerna) från 2013 då Eurovision gick i Malmö. Sedan en låt från årets Eurovision, ”City lights” med Blanche (Belgien). Två sångerskor med speciella röster.

Ingen av dessa låtar vann, men självklart har jag valt ut tre vinnarlåtar jag tycker är väldigt bra. Först ut kommer vårt kära grannland Norges vinnande bidrag från 2009, Fairytale med Alexander Rybak. Han är den som fått högst poäng i esc-historien med 387 poäng.

Två svenska Eurovisionvinnare får avsluta min lista och det är de två senaste, Måns Zelmerlöw och Loreen. När Loreen var med 2012 trodde jag att det skulle gå bra för henne, riktigt bra. Och det gjorde det ju! Det var något speciellt med låten, framträdandet och artisten som tillsammans gjorde den unik. Nu, fem år senare, tycker jag fortfarande att låten är lika bra som den första gången jag hörde den. När Måns var med och tävlade i Wien 2015 trodde jag att det skulle gå bra, men var inte säker på att det skulle bli en vinst. Inte lika säker som med Loreen 2012. Men vinst blev det!

Jag hoppas att ni gillar någon eller några av låtarna från min lista. Och att ni har hittat någon ny låt eller artist att lyssna mer på i framtiden.

