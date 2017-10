Så ska ljusfesten utvecklas

Alingsås

Fler fasta installationer. Och en särskild satsning på 2019, då Alingsås fyller 400 år och Lights in Alingsås 20 år. Det ser Jan Olofzon, VD på Alingsås Energi, fram emot.

I helgen kunde AT berätta att Alingsås Energi tar över Lights in Alingsås. Och under hösten kommer den nya organisationen att byggas upp.

Kommer Lights-kontoret vara kvar på Estrad?

– Lights-slingan kommer att fortsätta att utgå från Estrad och det kommer vara en mötesplats, säger Jan Olofzon, VD på Alingsås Energi. Men om kontoret kommer vara kvar där är inte klart. Vi håller på att bygga upp organisationen nu. Vi behöver de delar som redan finns men hur vi kommer att sätta ihop dem är ännu inte klart.

När tror du att nya organisationen är på plats?

– Rent formellt ska den vara i drift till årsskiftet, säger Olofzon, men tillägger att det kan vara färdigorganiserat tidigare.

Kommer ni ha samma budget som tidigare?

– Ja, det kommer vi i stort sett ha. Sedan kommer vi utveckla Lights på olika sätt. Och jag kan inte säga att allt kommer vara som det varit tidigare.

Vad har ni för totalbudget?

– Eftersom vi utvecklar det hela så kan det vara fel av mig att säga den totala siffran.

Varför är det fel?

– För det som kommer under 2018 vet vi inte riktigt. Men säg såhär, det här är något som vi och styrelsen anser är rimligt att vi har i vår verksamhet.

Kan du ge någon fingervisning om vad som komma skall?

– Vi har ett 400-årsjubileum framför oss och vi har tecknat ett treårsavtal med IALD, den internationella föreningen för ljusdesigners, och säkrat upp samarbetspartners för de kommande tre åren.

– Det kommer även bli 20-årsjubileum för Lights samma år. Så vi kommer ha dubbelt jubileum och det kommer märkas. Vad jag också hoppas kunna förverkliga är att vi kan få fler fasta installationer till Alingsås.

Angelica Larsson, projektledare för evenemanget, ser med tillförsikt på framtiden.

– Jag känner att det hamnar hos en aktör som är väldigt mån om projektet. Och jag ser bara väldigt positivt på det, säger hon.