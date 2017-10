Visar stöd för mångfald

Fotboll

Hemsjö IF har under säsongen med såväl regnbågsflaggor samt regnbågsfärgade kaptensarmband visat sitt stöd för mångfald och allas lika värde.

Men tyvärr har man också drabbats av sabotage.

Kristina Pettersson Post är ordförande i Hemsjö IF och hon berättar om bakgrunden till föreningens ställningstagande.

– Det var egentligen för många år sedan som vi tog fram en policy i Hemsjö IF att vi ska vara en förening där alla är lika välkomna. Vi är trots allt en liten landsbygdsförening och där tycker vi det är viktigt att vi har den ståndpunkten.

– Just mångfald är något som är väldigt viktigt i dagens samhälle och där har regnbågsflaggan ett stort symbolvärde i vårt samhälle som det ser ut idag. Den sprider öppenhet och det vill vi också göra. Det är viktigt att idrottsrörelsen bidrar till mångfalden.

Tyvärr verkar inte alla tycka riktigt likadant som Hemsjö gjort. Ett par gånger under säosngen har man drabbat av sabotage och bortplockade flaggor.

– Senaste gången det hände gick vi ut på vår Facebook-sida och berättade om det. Vi brukar använda den som ett kommunikationsmedel om något liknande inträffar.

Gensvaret lät inte vänta på sig.

– Vi fick ett jättefint gensvar! Otroligt kul att se engagemanget, och det är uppenbart att den här frågan engagerar lite mer än andra. Att vi är en förening som vill visa att vi välkomnar alla bygger på medlemmarnas engagemang och kulturen inom Hemsjö byggs upp av individerna som är aktiva hos oss.

Känner ni oro eller rentav hot på grund av sabotagen?

– Nej det är inget vi har ventilerat alls, utan alla tycker bara det är en bra grej vi gör.

Det sägs att ni har ännu större planer framöver?

– Ja, tanken är att vi ska byta ut alla kaptensbindlar, flaggorna runtom planen samt även flaggorna som de assisterande domarna bär till regnbågsflaggor. Vi håller på att titta på leverantörer just nu faktiskt och hoppas ha allt klart till nästa säsong.