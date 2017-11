AHK tog tunga poäng i Lund

Handboll

Tio segrar på elva matcher – Alingsås HK ångar på i toppen av Handbollsligan.

I kväll besegrades Lugi på bortaplan med 28–25.

– Ganska skönt faktiskt. Vi spelade bra i dag, säger AHK-tränaren Mikael Franzén.

Alingsås kom till spel med den knappa segern hemma mot Ricoh färskt i minnet. Spelmässigt lyfte sig AHK flera nivåer i Lund och bärgade nya sköna poäng. Framför allt försvarsspelet funkade betydligt bättre jämfört med torsdagens hemmamatch i Estrad.

I halvtid var ställningen 12–12.

Magnus Persson, som stod för en gedigen insats såväl framåt som bakåt, förde upp gästerna i ledningen för första gången i matchen när han satte 13–12 en halvminut in på den andra halvleken.

Tio minuter in på den andra akten gjorde AHK ett ryck då Oscar Bergendahl satte 20–17.

”Svåra poäng”

Några minuter senare var marginalen ned till Lugi fyra bollar efter att talangen William Andersson Moberg gjort två mål på raken, 21–18 och 22–18.

Med dryga tio minuter kvar att spela drabbades AHK av två utvisningar i följd och fick spela med fyra utespelare i 50 sekunder efter att Oscar Bergendahl och Niclas Barud visats ut.

AHK lyckades dock reda ut det hela och när William Andersson Moberg satte 27-24 med två och en halvminut kvar att spela fick bortalaget en enkel väg mot seger.

Slutresultatet skrevs till 28–25 i Alingsås favör.

– Ganska skönt faktiskt. Vi spelade bra i dag. Vi var ruskigt tålmodiga i anfallsspelet och gör det bra i försvaret även om (Rickard) Frisk inte har sin bästa match. Det var några gånger under den första halvleken då vi låg under som vi inte höll oss till vår spelplan, men sedan när bollarna började att rulla in så var det inget snack om det, säger AHK-tränaren Mikael Franzén och fortsätter:

– Vi får en dubbelutvisning mot oss som vi jobbar ned rätt bra. Vi gör en bra match, det är svåra poäng att ta.

I nästa omgång som spelas tisdag 14 november väntar seriefinal i Estrad då IFK Kristianstad, som toppar ligan i kraft av bättre målskillnad än AHK, kommer på besök.

Alingsås mål gjordes av: Magnus Persson 5, William Andersson Moberg 5, Felix Claar 4, Niclas Barud 3, Daniel Tellander 3, Oscar Bergendahl 2, Andreas Berg 2, Andreas Flodman 2, Samuel Lindberg, Johan Nilsson.