Min Spotifylista

ANNA HARTMAN

Ålder: 44 år

Bor: i Stadsskogen Alingsås, uppväxt i Falkenberg och flyttade hit 1993 därför pappa, Mats Persson, köpt stadshotellet sommaren 1992

Gör: brinner för hotellbranschen och med mina bröder Peter och Marcus Persson driver jag familjeföretaget vidare med Grand Hotel i Alingsås och Clarion Collection Hotel Kung Oscar i Trollhättan



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Min Spotifylista – 10 låtar som gärna kunde varit minst 10 till… fick till exempel inte plats med Kent, Robbie Williams, U2, Lisa Ekdahl eller Peter Jöback som betytt mycket för mig.

Skrolla nedåt för att komma till Spotifylistan

Uppväxten med en pappa som är musiker har nog satt sina spår. Nummer 1 på listan får därför bli en låt från hans sista album som frontfigur i egna orkestern Matz Bladhs. Fast min favorit är egentligen ”Jag vill vara tvålen i ditt badkar” från typ 1969, men den finns inte på Spotify. Året är 1978 när skivan släpps men ganska kort därefter blev det nya idoler istället för pappa – Gyllene Tider och Magnus Uggla framför allt. Självklart blev det Carola och annan schlager men också lite Madonna, Cher och Janis Joplin med hopprepet framför spegeln i flickrummet.

På senare år blir musiken jag helst lyssnar på lite lugnare om inte det ska tränas till det men det är väldigt roligt att via barnen lyssna på all ny musik som ligger på topplistorna.

Musik är en stor del av mitt liv. Även om jag aldrig blev någon fena så har jag spelat både piano och gitarr, drömde nog om att ta sånglektioner och se vart det kunde leda till men får vara stolt över att jag fick sjunga solo i skolavslutningen i 9:an.

Matz Bladhs – Ciao Ciao Signorina

”Det finns i blodet vare sig man vill det eller ej, tack för det pappa”

Melissa Horn & Lars Winnerbäck – Som jag hade dig förut

”Två av de artister som lyssnas mest hemma en höstkväll med ett gott glas rött”

Peter Le Marc – Evelina

”Sedan 16-årsåldern är han en absolut favorit, så att vi i sista stund bestämde oss för att gå på sista konserten någonsin gör mig så glad”

Ed Sheeran – Dive

”OMG vad bra han är”

Madonna – Hung up

”Ikon som alltid är med på mina springlistor”

Michael Jackson – Man in the mirror

”Kan vara bra att påminna sig om ibland”

Carola – Genom allt

”Har hjälpt mig och Alexandra genom många svåra stunder”

Dolly Parton – Jolene

”Min kärlek till country härstammar nog från dansbandsgenen, kunde även varit Jill Johnsons version”

Adele – Make You Feel My Love

”Drömmer om en konsert med Adele i Albert Hall London”

Elvis – Let it be me

”Det finns någon för alla – kärleken övervinner allt”

Anna Hartman

hotelldirektör

ANNA HARTMAN

Ålder: 44 år

Bor: i Stadsskogen Alingsås, uppväxt i Falkenberg och flyttade hit 1993 därför pappa, Mats Persson, köpt stadshotellet sommaren 1992

Gör: brinner för hotellbranschen och med mina bröder Peter och Marcus Persson driver jag familjeföretaget vidare med Grand Hotel i Alingsås och Clarion Collection Hotel Kung Oscar i Trollhättan



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.