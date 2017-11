Appen som gjort succé

Alingsås

Västtrafiks biljett-app ”To Go” har mottagits väl av kollektivtrafikresenärerna, cirka 800 000 har appen installerad och använder den.

– Vart tredje biljettköp görs med appen, säger Mette Ramquist, presschef för Västtrafik.



Västtrafik vill att vi ska resa tillsammans och det vill många resenärer i Västra Götaland också och då gärna tillsammans med sin biljett. Men ibland går den glömska resenären av utan att checka ut, medan biljetten reser vidare. Det med rätta hårt kritiserade check-in/check-ut systemet från 2009 tycks nu dock vara på fallrepet. Lösningen är appen To Go som nu återfinns i allt fler resenärers telefoner.

Många använder appen

Antalet nedladdningar av appen är över en miljon men användandet är lägre. Västtrafik beräknar att 800 000 telefoner har appen installerad.

– 180 000 öppnar appen varje vecka. Vart tredje biljettköp görs med appen och det är vi väldigt glada för, säger Mette Ramquist, presschef för Västtrafik.

Resenärer som AT talat med gillar appen och i App store får To Go 4,2 i betyg. Feedback som Västtrafik får handlar om att resenärer tycker att appen är enkel och man plussar för att man slipper kort samt att man har en dygnet-runt-öppen biljettbutik i fickan.

Kan låna ut biljetten

Appen gör det också möjligt att låna ut sin periodbiljett till en annan person via sms. Cirka 2000 sådana utlåningar genomförs varje vecka, och förhoppningsvis är det till personer som då låter bilen vara hemma.

För det är just ett minskat bilåkande som Västtrafik och regionen vill uppnå. Målet heter en fördubbling av kollektivtrafikåkandet mellan 2006-2025 och det motsvarar 380 miljoner resor per år.

2016 var det bara Uppsala som var bättre än Västra Götaland vad gäller ökning av kollektivtrafikresandet. I VGR ökade siffran med cirka 10 procent mot 2015 till 303 miljoner resor och trenden håller i sig.

På god väg

Under januari till september 2017 har ökningen legat på 6 procent.

– Vi är på god väg, konstaterar Mette Ramquist.

Dock ska sägas att även bilresandet ökar.

Så målet för Västtrafik, att få fler att välja bort bilen, kvarstår.

Appen och en ny zonindelning där förslaget är en bantning från 70 till 3 är två sätt som bolaget arbetar med.

– Och nästa år satsar vi 136 miljoner kronor på utökad trafik och förbättrad infrastruktur.

Mette Ramquist säger att Västtrafik strävar efter att kunna erbjuda en mer individualiserad reseupplevelse i framtiden. Det kan handla om att få relevant reseinformation. En förbättring som redan är här är att det numera går att swishbetala i appen To Go.