Åtalas för stöldförsök ur lastbilar

Vårgårda

De fyra män som ingått i en liga, där två av männen har tagit sig in i lastbilar under färd på E20, åtals nu för försök till grov stöld.



Vid tre tillfällen under september har gärningsmän tagit sig in i lastbilar under färd på E20 mellan Vara och Alingsås. Tjuvarna har färdats i en personbil som kört upp bakom lastbilen. Därefter har gärningsmännen klättrat ut genom bilens taklucka och fram på motorhuven. Efter att ha klippt upp låset på lastbilens bakdörr har de tagit sig in och sökt igenom lasten. I de tre händelserna som omfattas av åtalet har inget gods stulits och männen åtalas för försök till grov stöld.

Gärningsmännen avslöjades efter att Postnord efter tidigare stölder för miljonbelopp satt upp övervakningskameror inne i lastbilarnas lastutrymmen. Gärningsmännen har därför fångats på bild vid de tre stöldförsöken. I mitten av september slog polis till mot en lastbil, på E20 utanför Vårgårda, där två av gärningsmännen hade klättrat in. Även två män i en följebil stoppades då. De fyra männen har sedan dess suttit häktade.