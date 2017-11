Flera aspekter på ensamkommande

Vårgårda

Enligt artikel i AT den 27 oktober uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C) angående kommunstyrelsens beslut att låta asylsökande som blivit 18 år få stanna i kommunala boenden fram till den 15 juni 2018.

Hilmersson gör gällande att Moderater och Kristdemokrater inte var överens med övriga i kommunstyrelsen i ärendet, trots att vi, enligt protokoll, varken röstade emot eller kom med några andra förslag.

Det finns flera aspekter som är komplicerande i ärendet och de måste man få lyfta och diskutera.

Det rent humanitära är den långdragna process som den statliga asylprocessen är för dessa ensamkommande ungdomar och den påfrestande och osäkra situation de lever i. Att få stanna kvar och fortsätta påbörjad skolgång och behålla uppbyggt kontaktnät fram till slutgiltigt beslut om uppehållstillstånd är självklart av humanitärt värde.

Den juridiska aspekten är sådan att dessa ungdomar inte formellt är kommunens ansvar såvida enskilda asylsökande inte är bedömda under LVU (Lagen om vård av unga). De står formellt under statligt ansvar. Kommunen lyder under kommunallagen och där är likabehandling av kategorier av individer framträdande. Detta blir problematiskt eftersom man här kan anses gynna en grupp framför andra.

Den tredje aspekten är den ekonomiska. Regeringen ber på tvetydiga juridiska grunder kommuner att ställa upp och bereda boende för asylsökande över 18 år men utan tillräcklig ekonomisk ersättning. Den ekonomi som kommunen byggt upp i syfte att användas i åtgärder för integration och inträde på arbetsmarknaden för alla dem som redan fått uppehållstillstånd i vår kommun, både vuxna, barnfamiljer och ensamkommande barn, riskerar nu att till stor del användas för formellt vuxna asylsökande som egentligen är statligt ekonomiskt ansvar.

I vår kommun finns ett antal familjer och personer som behjärtansvärt öppnat upp sina hem för ensamkommande unga asylsökande som är 18 år och över. Man förser ungdomarna med privat boende istället för ett av Migrationsverkets.

I utskottet för Lärande och omsorg hade vi, som nämnts i tidigare AT- artiklar, ett tilläggsförslag om att utreda huruvida kommunen på olika sätt indirekt kan stötta denna humanitära frivilliga insats, genom att använda de statliga medel som förefaller tillfalla kommunen. Eftersom kommunstyrelsen sedan inte valde att gå på förvaltningens förslag utan istället förlänga vistelsetiden för asylsökande ungdomarna över 18 år i kommunala boenden, finns inte ekonomiska förutsättningar för ett sådant tilläggsanslag.

De anslagna statliga medlen kommer inte att täcka kostnaden för beslutet. Enligt förvaltningens utredning i ärendet kostar kommunstyrelsens förslag upp till 5 mkr utöver de extra statliga medlen.