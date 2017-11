Händig julmarknad i Hemsjö

ALINGSÅS

Snöfall, eldkorgar, hantverk och en doft av glögg. Julmarknaden i Hemsjö kan inte beskrivas som annat än myspys.

För femte året i rad anordnas, idag söndag, julmarknaden med hantverksförtecken, i Hea Bygdegård i Hemsjö. 15 olika lokala hantverkare visar upp sina alster; alltifrån luffarslöjd med ståltråd till fina skapelser i ull.

– Det är mysigt och vi tycker att det är en väldigt fin plats här på hembygdsgården, säger Carola Veltman, julmarknadsansvarig.

Växt med åren

Traditionen startades av Linda Fridén-Olsson, som då arbetade med betongkreationer. I år saluför Fridén-Olsson ingenting förutom det evenemanget i sig, som hon noterar har växt i omfattning.

– Första året räknade vi alla besökare och kom fram till att det 91 stycken, säger Fridén-Olsson.

– Nu är det ett hundratal, säger Veltman.

På plats, i stugvärmen, återfanns denna dag den välbekante glashantverkaren Rune Johansson, som tilldragelsen till ära hade med sig en hel del rött glas. Men, konstaterar Johansson, det börjar sina i lagren. Slöjdmässan i Sollebrunn för en tid sedan innebar bingo.

Kopiös åtgång

– Det gick åt något så kopiöst. Så det börjar ta slut, säger Johansson.

Ulrica Larsson och Sabina Svensson hade just avslutat sin fika och stod redo kika in utbudet, när de stötte ihop med AT.

– Det är trevligt att värna om de som bor i området och våran byggd, säger Larsson.