”Mitt absolut första favoritband”

Min Spotifylista

JOSEFINE LARSSON

Ålder: 25

Bor: Surte, kommer från Sollebrunn

Gör: Frilansar som fotograf, quizmaster och DJ under namnet JoJomen



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Ni ska bara veta hur mycket ångest jag haft över den här uppgiften. Jag älskar musik och det var allt annat än lätt att sätta ihop den här listan. Det blir en sån här typical Josefine-lista innehållande power, rymdresor, hjärta och smärta, klubbmusik, bröllopsvals och ta ingen skit-musik.

Mustasch – In the Night

Good old Mustasch, på den tiden de var bra på riktigt! Den här låten har så mycket ös och jävlaranamma i sig. Varje gång jag är nere på botten och mår dåligt så lyssnar jag intensivt på den här låten.

Pink Floyd – Time

Ett utav världens absolut bästa band. Att välja en låt från The Dark Side of the Moon-plattan är ju egentligen omöjligt, men…det får bli den här. Åjnewåjne så bra. Börjar alltid gråta en liten skvätt när jag lyssnar på Pink Floyd. Det är så fantastiskt bra.

Tom Jones – This and that

Ord överflödiga. Det här…det är TUNGT.

Lykke Li – Silver Springs

Görs i original av Fleetwood Mac. Lykke Lis version är lite mer filmisk och mörk. Tycker texten till den här låten är så fin och desperat. Olycklig kärlek gör ont, men det blir väldigt bra låtar av det.

John Mayall & The Bluesbreakers – It’s over

Där hemma har jag alltid en blueslista som rullar när jag lagar mat, jobbar hemifrån eller har vänner på besök. Man blir så avslappnad och go av det!

Eric Clapton – Eyesight to the blind

Om jag skulle ha en bar, restaurang, café eller klubb så skulle jag bara spela sånt här gött 60- och 70-talssväng. Vi skulle kalla det The New Cue Club.

The Beatles – Oh! Darling

Bästa Beatles! Om jag någon gång gifter mig så ska jag ha den här låten som bröllopsvals. Och går inte min blivande man med på det så är han inget å ha…

Yurin Gagarin – The New Order

Kan vara det bästa livebandet jag någonsin sett. En instrumental, tung, psykedelisk rymdresa.

Aerosmith – Chiquita

Mitt absolut första favoritband. Det finns så många bra låtar med detta bandet som inte har blivit kända för den stora massan (förlåt mig, men hur kul är Love in elevator när det finns SÅHÄR bra låtar?!).

Magnus Uggla – Vittring

”Om man är positiv som fan så går allting bra!” är mitt motto, och det har jag fått från Magnus och den här kaxiga låten. Hans plattor från 70-talet är så jädrans bra, men sen kom ”pompom!” och ”woah öh öh!” och tog över allt. Då var det inte lika skoj längre.

SÅ! FÄRDIG!

Josefine Larsson

JOSEFINE LARSSON

Ålder: 25

Bor: Surte, kommer från Sollebrunn

Gör: Frilansar som fotograf, quizmaster och DJ under namnet JoJomen



Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.