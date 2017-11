Lagkaptenen efter derbysmällen: ”Pinsamt”

Handboll

Alingsås HK förlorade med 20-25 mot Redbergslid ikväll.

En tung derbysmäll som gav en tappad tabellplacering.

– Vi ska inte bete oss så här på hemmaplan, säger AHK:s lagkapten Johan Nilsson.

AHK öppnade matchen piggt, men RIK växte in i tillställningen och hade trygga 8-11 med sig in till pausvilan. Starten på den andra halvleken blev en mardröm för hemmalaget som gjorde ett mål under de tio första minuterna att jämföra med sju för gästerna.

Alingsås vaknade – men för sent – och krympte gapet från 12-20 till 17-20.

Men det var inte AHK:s kväll i Estrad och slutresultatet skrevs till 20-25.

Förlusten var AHK:s andra raka mot Redbergslid, och andra i följd i Handbollsligan efter nederlaget med 25-28 mot serieledarna IFK Kristianstad i den föregående omgången.

I och med kvällens resultat petar RIK, med en match mer spelad, i kraft av bättre målskillnad ned Alingsås från andra- till tredjeplatsen i tabellen.

– Det är pinsamt. Vi ska inte bete oss så här på hemmaplan. Jag tycker att RIK kämpar mer än vad vi gör, och kämpa och hjärta är det vi ska stå för. Vi springer inte riktigt hem och har inte hundraprocentiga satsningar. Det är inte kul att se, säger AHK:s lagkapten Johan Nilsson.

Andra raka förlusten, hur mycket gnager det?

– Det spelar inte så stor roll om man torskar två raka eller vinner en, torskar en, vinner en och torskar en. Vi får nya tag på onsdag.