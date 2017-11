Lastbilstjuv: filmade för YouTube

Alingsås

I veckan inleddes rättegången mot de män som tagit sig in i lastbilar under färd på E20. En av männen menade att allt började med att de skulle filma för ett YouTube-klipp.



I mitten av september greps fyra män efter att två av dem klättrat från en personbil, över till en lastbil, under färd på E20. När polis stoppade lastbilen utanför Vårgårda var två av männen kvar inne i lastutrymmet och ytterligare två män som åkte i följebilen kunde stoppas i Nossebro.

I lastbilen som tillhörde Postnord fanns övervakningskameror monterade som dokumenterade gärningsmännens agerande. Tiden innan gripandet hade ytterligare två stöldförsök dokumenterats med hjälp av kamerorna.

Under onsdagen ställdes de fyra männen, samtliga hemmahörande i Rumänien, inför rätta för tre fall av försök till grov stöld. Bara en av männen, en av dem som greps av polis inne i lastbilen, hann höras under den första rättegångsdagen. Han berättade att de blivit inspirerade av YouTube-klipp där de sett folk klättra in i lastbilar.

– Vi kollade på YouTube och bestämde oss för att åka och göra en film också, säger den 35-årige mannen.

I det förhör som hölls med 35-åringen berättade han att första gången de tog sig in i en lastbil var syftet inte att stjäla, även om medgärningsmannen sökte igenom lasten. Vid de två efterföljande gärningarna medgav han dock att avsikten var att stjäla, och att de var ute efter mat, kläder och skor. Mannen erkände två fall av försök till stöld.

Postnord var under sommaren utsatta för flera stölder där elektronikvaror till miljonvärde försvann vid stölder under färd. Efter det monterades kameror i lastbilarna, och värdefull last flyttades till främre delen av lastbilen dit det inte gick att ta sig under färd.