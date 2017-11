Lundgrens firar 70 år

Idrott

På lördag firar familjeföretaget Lundgrens i Gräfsnäs 70 år. Bland annat får åhörarna chansen att lyssna till Johan Elmander. – Vi hoppas och tror att upplägget kommer att uppskattas, säger Fredrik Olsson, VD på företaget.

Dagen på Lundgrens börjar med en rundvandring i företagets lokaler.

– Vi kommer exempelvis visa upp våra produkter och hur produktionen går till. Allt för att ge en bättre inblick i vår verksamhet helt enkelt, säger Fredrik Olsson.

Efter avklarad rundtur bjuds det på en så kallad jubileumsberättelse, där Fredriks morbror Anders och mamma Margareta finns med som ciceroner.

– Den kommer att handla om vad som en gång formade föreningslivet och hur vi på Lundgrens har förhållit oss till detta, från starten 1947 fram till idag. Dessutom blir det såklart även lite prat om framtida utmaningar och satsningar, säger Olsson.

När berättelsen om företagets dåtid, nutid och framtid är avklarad kommer Johan Elmander äntra scenen.

– Upplägget som sådant är att samtala med Johan under avslappnade former. Vi kommer gå igenom hans långa och framgångsrika karriär, prata om hur allting började och om hur livet förändrats nu när han är tillbaka i Sverige igen. Johan har ju verkligen lyckats, och en del av frågorna kommer såklart att handla om varför just han kunde nå så pass långt.

Fredrik säger också att det kan bli någon form av fortsättning vad gäller den typen av intervjuer.

– Slår allting väl ut så är det absolut inte omöjligt att vi kan använda det som framtida föreningsevent.

Fredrik hälsar till sist att det fortfarande finns tid att anmäla sig om man så önskar:

– Vi har platser kvar, och tar gärna emot fler besökare.