Naturfotofest firar 35

Till helgen är det dags för alla naturfotointresserade i landet, och även utanför vårt lands gränser, att folkvandra till Vårgårda.

– Naturfotofestivalen firar 35 år med ett galet bra fotografprogram, säger Kristoffer Sahlén, ordförande i Vårgårda Fotoklubb.

Det är många framstående naturfotografer som besöker årets festival som inleds på fredagen.

– På fredagskvällen kommer fågelfotografen Brutus Östling. Han har dragit ned på fågelfotograferingen och är i dag mycket i Afrika, säger Kristoffer Sahlén.

Efter elva fågelböcker, varav tre valts till Årets Pandabok av Världsnaturfonden, riktar Brutus Östling kameran på annat håll. I sin bildvisning i Kulturen får publiken se savannens däggdjur och även arktiska bilder på isbjörnar.

Innan Östling intar salongen har sju fotografer visat bilder i 20 x 20. Det är ett lyckat grepp som man haft i några år. Fotograferna visar 20 bilder var i exakt 20 sekunder, totalt får de sex minuter och 40 sekunder på sig. Från våra trakter medverkar Lena Martinsson, Herrljunga, och medlem i fotoklubben i Vårgårda. Hon är välkänd för sina kobilder och skicklig på makrofoto.

Utländska gäster

Arrangörerna lyfter fram några av de duktiga utländska fotografer som kommer. Jari Peltomäki, Finlands störste fågelfotograf, visar bilderna på lördag under rubriken The Evolution of a Birdman.

– Vi är extra glada att Ragnar RAX Axelsson från Island kommer. Han är en duktig natur- och kulturfotograf, säger Ulf Lofterud, som varit med under alla fotofestivaler som arrangerats.

– Ragnar Axelsson visar bilder från Grönland och på eskimåer. Hans bilder gränsar till konstfotografi, säger Kristoffer Sahlén.

