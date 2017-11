Min Spotifylista

Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Min relation till musik är lite svårdefinierad. Jag kan inte säga att musik är eller har varit en stor och viktig del av mitt liv, men samtidigt så älskar jag musik. Jag lyssnar på många olika sorters musik, vilket min lista kanske speglar till viss del i alla fall.

Min spellista innehåller inte de låtar som jag tycker är de bästa just nu, utan består istället av låtar och artister som jag under olika perioder av livet tyckt varit bäst. En icke kronologisk favoritmusik-resa som ser ut så här:

Coldplay – Something just like this

Coldplay har gjort mängder med bra låtar, detta är favoriten just nu.

Daniel Adams-Ray – Isabel

Antagligen den svenska artist jag lyssnat mest på.

Red Hot Chili Peppers – Snow

Ett band jag glidit ifrån, men med tanke på hur mycket jag lyssnat på dem förtjänar de en plats på listan.

Ed Sheeran – Castle on the hill

En favoritartist just nu. Sheeran lät oss vänta ett tag, men vilken comeback!

Laleh – Aldrig bli som förr

En artist som väldigt länge kommit och gått i mina spellistor.

John Mayer – Who says

Den låt som fick mig att upptäcka John Mayer.

Tracy Chapman – Fast Car

En klassiker som aldrig kommer gå ur tiden.

Daniel Adams-Ray – Dum av dig

Den svenska artist jag antagligen lyssnat mest på förtjänar en till låt på listan.

Ed Sheeran – The A Team – Acoustic

Ed Sheeran akustiskt, kan inte gå fel.

Jonas Blue – Perfect strangers – Acoustic

Ännu ett fint exempel på en låt som blir bättre akustiskt.

Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.