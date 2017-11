Min Spotifylista

SANDRA CARLBORG



Ålder: 34 år



Bor: Alingsås



Gör: professionell golfare och Long Drivare, där du slår en golfboll så långt som möjligt! När jag inte tränar eller tävlar gör jag event, uppvisningar och håller föredrag. Tog nyligen mitt 5:e VM-guld i Long Driving.







Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40. Två gånger i veckan läggs en ny lista upp.

Musik betyder mycket för mig. Behöver energin gå upp, hjälper nästan alltid en grym låt! Listan jag har valt är en blandning av låtar genom livet! Mestadels kopplat till olika händelser och prestationer. Bered er på en hel del Uggla, då jag är ett obotligt Uggla-fan!

1:a gången – Magnus Uggla

Först ut och förmodligen den låt jag lyssnat på flest gånger i mitt liv! Påminner om att njuta av livet, det går ju så fort ändå! Ugglas Alla får påsar, var en av mina första skivor och det var där och då mitt Ugglaintresse började!

Vittring – Magnus Uggla

Denna låt sätter jag på när jag vill påminna mig själv om att allt är möjligt! ”Allting som jag vill kan jag göra, om man är positiv som f*n så går allting bra”!

Värsta grymma tjejen – Magnus Uggla

Detta är min låt! Den kom ut i samma veva jag kvalade in till Europatouren första gången 2004. Jag lyssnade på den varje morgon under de 2 veckorna. Sätter på den när jag vill ha en egoboost!

Here without you – 3 doors down

Denna låt har jag lyssnat på mycket under mina resor genom åren! Det har varit och är fortfarande långa perioder jag är iväg från nära och kära!

Tiden är nu – Jens Bredberg

Låten påminner mig om att leva här och nu och att mina val i livet har tagit mig till den jag är idag! Extra kul att det är en gammal vän och Alingsåsare som gjort den!

I will wait – Mumford & sons

Simons och min låt! Vi lyssnade mycket på den när ni träffades! Den är härlig och jag blir alltid glad när jag hör den!

Jump – Van Halen

Min Long Drive-låt! Den återspeglar känslan av att gå upp på teeboxen inför tv-kameror och fullsatta läktare, få upp adrenalinet och bara ösa på och slå så långt det går!

Wake me up – Avicii

Dagarna innan VM är pressen och nervositeten så hård på mig själv att jag stundtals bara vill fly där ifrån ”Wake me up when it’s all over”! Blandade känslor, men nervositeten ger energi, så också låten!!!

När vi gräver guld i USA – Glenmark, Eriksson, Strömstedt

Min egna officiella VM-låt! Den har peppat mig till mina VM-guld och jag får gåshud varje gång den spelas!

We are the champions – Queen

Denna låt symboliserar mina nära och kära som tror på mig och som alltid finns runt mig och supportar i med och motgångar! Tillsammans are we champions!

