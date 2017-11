Sextrakasserier i USA-politiken

AT i Washington

I kölvattnet av skandalen kring Hollywoodproducenten Harvey Weinstein och dennes sextrakasserier av kvinnliga filmstjärnor, har även amerikanska toppolitiker och deras förehavanden börjat granskas i sömmarna.

En del politiker har sedan länge omgärdats av rykten – om utomäktenskapliga förbindelser och till och med sexövergrepp. Men det är först nu efter att Weinstein-skandalen briserat och med det efterföljande Metoo-upproret som dessa trakasserier stötts och blötts i massmedier och är på allas läppar.

Så sent som i våras gav Barack Obama Weinstein en stor kram efter ett tal som inbringade den förre presidenten 400.000 dollar, och Michelle Obama kallade superproducenten ”en underbar människa” i ett anförande som First Lady. Och president Bill Clintons eskapader diskuteras flitigt i massmedier, och en del demokratiska kritiker, däribland senator Kirsten Gillibrand, som övertog Hillary Clintons senatsplats från delstaten New York, anser att Bill Clinton borde avgått efter Lewinsky-skandalen 1998. Men hon påpekar också att nuvarande presidenten, Donald Trump, anklagats för sextrakasserier. Och ökänt är Access Hollywood-bandet , där presidenten skryter om hur han kan antasta kvinnor för att han är en stjärna.

Speciellt känsligt är dock våldtäktsanklagelsen mot Bill Clinton, som återigen kommit i fokus. Juanita Broaddrick beskyller den förre presidenten för att ha våldtagit henne 1978, då hon var chef för ett äldreboende och han var delstaten Arkansas Attorney General (justitieminister). Under lång tid har självutnämnda feminister och liberaler betraktat anklagelserna mot Clinton som nonsens från en samling vita kvinnliga ”trailer-trash”.

Men nu har en svängning skett. Till och med den då 79-årige expresidenten George H.W. Bush beskylls för att ha antastat en 16-åring 2003. Andra kvinnor har också sagt att den förre presidenten ofredat dem under åren 2013-2016, vid fototillfällen och då han suttit i rullstol (!). Men liknande incidenter lär ha hänt även under presidentperioden, enligt mediarapporter.

Men allra mest publicitet ges republikanen Roy Moore och senator Al Franken, demokrat från Minnesota. Roy Moore kämpar med näbbar och klor för den senatsplats i ett extraval den 12 december från delstaten Alabama, som tidigare innehades av justitieminister Jeff Sessions. Moore anklagas för sexuella övergrepp på bland annat tonårsflickor, som han träffade i köpcentrum, när han var i 30-årsåldern. Men han är ännu inte beredd att ge upp.

Den tidigare Saturday Night Live-komikern och Minnesota-senatorn Al Franken skall ha tvingat sig till att tungkyssa kollegan Leeann Tweeden, då de båda underhöll amerikanska trupper utomlands 2006. Dessutom finns en bild då Franken tog på hennes bröst under en flygning, när hon sov. Leeann Tweeden skrev i sin blogg att hon kände sig ”äcklad och kränkt”. Enligt nya uppgifter finns en så kallad ”shush fund” i kongressen, som betalat ut inte mindre än 15 miljoner dollar till offer för sexuella övergrepp i just kongressen under de senaste 20 åren.

Den briljanta krönikören Maureen Dowd skriver i New York Times på söndagen i ”The Hillary Effect” att med demokraten i Vita Huset och Bill Clinton som ”First Man” dessa sexanklagelser kanske aldrig skulle ha uppdagats. Vem skulle ha modet att anklaga Harvey Weinstein för sexövergrepp, som nära vän till Clintons och en stor politisk donator till demokraterna.”Lägger liberalerna – som säger att Bill skulle avgått – nu grunden till att bättre kunna gå efter president Trump, med tanken att sex kanske är ett effektivare vapen än Ryssland för att sänka honom?” Detta undrar Maureen Dowd i New York Times.