Simhall vore bättre än Hotell

Alingsås

Läste i Tisdagens AT att sparbanks stiftelsen vill bygga hotell på Estrads parkeringsdeck. Det vore nog en bra ide’, behövs väl alltid fler hotellrum vissa evenemangsdagar. Men kommunen ser problem med att behöva revidera detaljplanen. Så läste jag vidare i AT och tycker att sparbanken bör tänka i andra banor, med vatten. Bygg en simhall för tävlings och motionssimning. Med en riktig 50 meters bassäng. Behovet framstår idag som än större än i går. Det behövs ju heller ingen ny detaljplan för detta ändamål, en simhall kan ju med fördel ingå i en idrottsanläggning ty Estrad. Med en snabb beslutsprocess skulle en modern simarena kunna stå klar till jubileumsåret 2019. Det verkar ju inte längre troligt för ombyggnaden av ”lek”badet i Nolhaga, som ännu en gång stött på oförutsedda problem (vore intressant om AT kunde skriva vad som är oförutsett denna gång) ansvarig byggherre våga inte ens sia om ett tänkbart invignings datum ? Kan det vara ekonomin som spökar de 270 miljonerna kanske börjar närma sig de 400-500 miljonerna som ett nybyggt ”äventyrsbad” skulle kostat. Vi är många gamla bastubadare och simmare som väntar och undrar. Blir det något bad i Nolhaga före 2020 ? eller kanske vi får ställa våra förhoppninjgar till Estrad i stället ?