Svar till Stefan Svensson (KD)

Alingsås

Stefan Svensson (KD) ondgör sig i en insändare i AT 2017-11-02 över att Emma Liljewall (MP) på senaste kommunfullmäktigesammanträdet i samband med redovisningen av personaldelen i delårsbokslutet, ställde en rak fråga till kommunalrådet Daniel Filipsson (M).

Frågan som ställdes var om det stämmer med verkligheten att ca 30 personer slutat sina anställningar på Kommunledningskontoret sedan årsskiftet. Detta är viktigt att veta med tanke på kommunens arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

Uppgiften om antalet personer som slutat, var inte påhittad av någon i Miljöpartiet, utan vi hade hört detta på andra vägar. Att frågan ställdes, borde ha setts som ett bra tillfälle för kommunledningen att klarlägga hur det verkligen ligger till, vilket man också gjorde. Ett knappt 20-tal personer hade enligt uppgift slutat sina anställningar. Knappt 20 av ca 100 anställda är dock fortfarande så pass många att Miljöpartiet tycker det finns anledning att fundera på varför.

Det är intressant att en enkel fråga som denna väcker så mycket irritation, inte bara hos Stefan Svensson, utan även hos andra i nuvarande kommunledning. Och denna enkla fråga ledde också direkt till ett ifrågasättande av Miljöpartiet och vår roll i kommunpolitiken.

I sin insändare, där Stefan Svensson även anklagar Miljöpartiet för ekonomisk ansvarslöshet, bortser Stefan Svensson helt från att flera yttre omständigheter inträffat under de senaste åren, som påverkat socialnämndens och i förlängningen hela kommunens ekonomi, nämligen det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som anlänt, ett fördubblat antal orosanmälningar om barn som far illa under 2016, vilket lett till ökade placeringskostnader, samt övervältringen av kostnader för personlig assistans från stat till kommun. Detta är yttre och till viss del extrema omständigheter, som vi på lokal nivå inte rått över och som vi haft lagstadgad skyldighet att hantera.

Under 2017, när de riktigt stora underskotten uppstod i socialnämndens ekonomi, leddes nämnden fram till början av oktober av en kristdemokratisk ordförande. Med tanke på detta kunde man ha förväntat sig en större ödmjukhet från Stefan Svenssons sida.

Vi inom Miljöpartiet är mycket väl medvetna om det ansträngda läget i kommunens ekonomi och har givetvis inget intresse av att den körs i botten, men vi vill av ideologiska skäl göra andra prioriteringar än allianspartierna. Sedan får väljarna ta ställning till vilken ideologi och vilka värderingar som ska färga kommunpolitiken under nästa mandatperiod.