AT ställer upp i Musikhjälpen

Alingsås

AT kommer även i år stötta Musikhjälpen med en egen insamling. Håll utkik på webben i veckan för att se och lyssna på ett framförande av nyskrivna ”Även du”. Och glöm inte att du kan ge ett bidrag!

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som funnits i Sverige sedan 2008. Förutom att P3 och SVT/SVT Play sänder direkt i 144 timmar så har vem som helst möjlighet att skapa en egen insamlingsbössa.

Årets tema är Barn är inte till salu. ”Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. En del barn som lever i fattigdom tvingas bidra till familjens försörjning och att sälja sin kropp kan ibland vara det enda alternativet”, skriver SR på Musikhjälpens hemsida.

AT hakade på Musikhjälpen förra året med en egen insamling och en version av Michael Jacksons och Lionel Ritchies ”We are the world” med svensk text, som gick att avnjuta här på AT:s webb. Philip Mauritzson konstaterar dock självkritiskt att AT var sent ute förra året.

– Vi fick inte ut videon på nätet förrän i slutet av Musikhjälpen-veckan, och vi gömde undan artikeln om insamlingen på sida 12. Så vårt bidrag slutade på några tusenlappar. Vi kan betydligt bättre, säger han.

I år har han tagit hjälp av AT:s låtskrivare Mårten Öhman i skapandet av kampsångsdängan ”Även du”.

– Det är en sång alla kan sjunga med i, säger Mårten Öhman.

Vad är målet med insamlingen?

– Vi satsar på femsiffrigt!

Håll utkik här på AT-webben i veckan. Swishnumret för att stödja insamlingen är 123 421 46 56.