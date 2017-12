AT stöttar Musikhjälpen

Alingsås

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. AT stöttar även i år Musikhjälpen med en egen insamling och en nyskriven låt.

Lyssna på demon ”Även Du” med Max Mårten och Shellmack feat. Katrin:

Här kan du stötta insamlingen med swish, kort eller sms:

http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/alingsas-tidning-stottar-musikhjalpen

Teknikstrul, snöoväder, magsjuka och allmän julstress. Inget har lyckats hindra AT från att knåpa ihop ett bidrag till årets Musikhjälpen.

Det är trion Max Mårten och Shellmack feat. Katrin som bjuder på julstämning och budskap, allt i ett.

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som funnits i Sverige sedan 2008. Förutom att P3 och SVT/SVT Play sänder direkt i 144 timmar så har vem som helst möjlighet att skapa en egen insamlingsbössa. Årets tema är Barn är inte till salu.

”Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. En del barn som lever i fattigdom tvingas bidra till familjens försörjning och att sälja sin kropp kan ibland vara det enda alternativet”, skriver SR på Musikhjälpens hemsida

AT hakade på Musikhjälpen förra året med en egen insamling och en version av Michael Jacksons och Lionel Ritchies ”We are the world” med svensk text, som gick att avnjuta på webben.