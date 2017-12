Black Ingvars rockar loss i Bjärke

Sollebrunn

På fredag, 29 december, är det dags för årets upplaga av Way out Sollebrunn, där huvudakten är Black Ingvars.

– Vi siktar på en bred målgrupp, säger Hannes Norrby, fritidsledare.

Drängarna, Jay Smith och Lillasyster – det är några av de artister som kommit till Bjärkehallen då Way out Sollebrunn arrangerats tidigare år.

Den här gången är det alltså Black Ingvars som är det stora dragplåstret.

– Vanligtvis har ju vi en specifik målgrupp i ungdomarna, men en sådan här kväll är alla välkomna, säger Hannes Norrby, fritidsledare, som tror och hoppas att även föräldragenerationen kan vara intresserade att ta del av Black Ingvars uppträdande.

Sålde platina

Det var år 1995 som Black Ingvars släppte sin första platta Earcandy Six, där de bjöd på en fusion mellan det bästa från hårdrocken och det sämsta från dansbandsmusiken. Succén var ett faktum. Plattan sålde guld och platina på några veckor.

Bandet fortsatte sedan sin framfart fram till år 2000, då de tog en paus som varade ända fram till 2008. Men nu är de alltså ute på vägarna igen.

Fler band spelar

Way out Sollebrunn är ett arrangemang som skapas av ungdomar på Sollebrunns fritidsgård, med stöd av kultur- och fritidspersonal. Även Studiefrämjandet och Medborgarskolan är med på tåget inför denna kväll, som ut­över Black Ingvars spelning kommer bjuda på ytterligare musikunderhållning.

Dels spelar Göteborgsbandet Ennui, dels Alingsåsbaserade Kröök, som tidigare gick under namnet Escape.

– Ennui sysslar med storslagna poparrangemang och uppträder med upp till nio personer, men under Way out Sollebrunn är de en sextett, berättar Hannes, och fortsätter:

– Kröök spelar hårdrock som man nog kan våga säga går lite i Metallicas fotspår.