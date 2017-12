Emilia trivs i sin nya miljö

Ishockey

Troja/Ljungby är med och slåss om kvalplatsen till SDHL.

En av anledningarna till tabelltreans starka höst är Emilia Fredriksdotter Moesbys gedigna backspel.

– Vi är ett riktigt gott gäng, säger Vårgårdatjejen.

Inför säsongen valde 16-åriga Emilia Fredriksdotter Moesby att skriva på för division I-laget Troja/Ljungby.

Ett val hon inte ångrar.

– Det är klart att jag funderade ganska mycket innan jag bestämde mig, men någonstans kände jag mig redo för den här utmaningen. Det känns faktiskt som jag fått lite av en nystart och jag tycker själv att jag tagit stora kliv i min utveckling under hösten, säger hon.

Det skall emellertid tilläggas att Emilia bara spelar matcher med laget.

– Här ”hemma” tränar och spelar jag matcher med Grästorp/Skaras U16-lag. Det funkar liksom inte att åka till Småland för att träna, speciellt med tanke på att jag har skolan att tänka på också, säger hon.

Studierna sköter Emilia från Vårgårda där hon läser natur på Sundlergymnaiset.

Hon säger vidare att suget efter ishockeyn verkligen är tillbaka nu.

– Jag har ju haft en del problem med såväl min astma och fötterna, men nu känns det mycket bättre. Så länge jag tänker mig för och tar min medicin fungerar det bra. När övriga i laget exempelvis springer utomhus så cyklar jag inomhus.

Fötterna då?

– Jag har ett par geléplattor i skridskorna, plus att jag smörjer in fötterna med linnex (en slags värmekräm). Det har verkligen hjälpt mig.

Just nu ligger Troja på en tredje plats i division I södra, och har verkligen häng på förstaplatsen.

– Vi har bara förlorat en match under ordinarie tid och känslan är bra. Jag tror absolut vi har en chans att ta hem serien och få kvala mot SDHL, säger Emilia, och fortsätter.

– Vi, Hvidovre och Karlskrona har ryckt ifrån övriga lag och det är vi som gör upp om det. Sen får man inte glömma att Hvidovre, som leder serien med 27 poäng mot våra 25, har spelat två matcher mer än oss.

Den 16 januari möter Emilia och kompani just danska Hvidovre, och tio dagar senare väntar Karlskrona.

Två matcher som Troja bör vinna om man vill lägga beslag på förstaplatsen.

– Den enda matchen vi förlorat under ordinarie tid kom mot Hvidovre och jag ser ju såklart väldigt gärna att vi tar revansch mot dom, säger hon.

Blir du kvar i Troja även nästa säsong?

– Det är för tidigt att svara på just nu. Men det är inte alls omöjligt.