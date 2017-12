Min Spotifylista

EBBA TINANDER CLASE



Ålder: 21 år



Bor: just i Örnsköldsvik, annars Alingsås



Gör: låtskrivare







Här presenterar alingsåsare, Vårgårda- och Herrljungabor topplistor. Vill du också göra det? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

När folk frågar mig vad jag helst lyssnar på för musik så svarar jag ”Allt”. Detta är väl kanske mitt bevis på det trots att detta bara är ett litet urval av mina favoriter. Då jag har musik runt mig i princip dygnet runt brukar jag inte vilja sätta på musik hemma utan älskar att njuta av tystnaden när jag väl kommer ifrån låtskriveriet för jag tycker att även tystnaden är en viktig del i en kreativ process.

Not My Ex – Jessie J

Jag börjar med min favoritlåt at the moment. Jessie J är den mest fantastiska sångerskan jag vet och jag har fått sån oerhörd inspiration från henne både som låtskrivare och sångerska. Jag älskar att produktionen är väldigt enkel och det är hundra procent fokus på Jessies röst.

Lush Life – Zara Larsson

Denna låten är enligt mig en av världens bästa låtar! Jag tror inte jag är ensam om att inte ha tröttnat på den än? Det finns inget annat att säga än att den är magisk. Min dröm är att någon gång skriva en låt som folk också kommer känna igen efter första hundradels sekunden.

Rocket – Miriam Bryant

Miriam Bryant är lätt en av dom coolaste människorna i världen och hennes låt ”Rocket” är också uppe och toppar min topp-10-lista! Jag har till och med raketen intatuerad på handen.

Shackles (Praise You) – Mary Mary

En gammal, skön låt som jag för första gången hörde i Idol 2008 och inte slutat lyssna på sedan dess. Det är liksom skönt gung och jag får alltid feeling när jag lyssnar på den.

Slå – Uno Svenningsson

Lätt den bästa tolkningen enligt mig i ”Så Mycket Bättre” i år. Jag älskar låten och den går på repeat här på våra förfester i studentlyorna.

In the Heat of the Moment – Noel Gallagher’s High Flying Birds

När jag och min pojkvän blev tillsammans introducerade han tidigt Noel Gallagher som blev en stor del av mitt liv. Just In the Heat of the Moment är trots Noels nysläppta skiva min favorit för tillfället och jag tycker det är så sjukt gött med hans perfekt distade röst.

Shape Of My Heart – Sting

För tre år sedan ungefär öppnade jag mina ögon för både Sting och The Police och detta är utan tvivel min favoritlåt av Sting.

Turistens Klagan – Cornelis Vreeswijk

Denna låten är verkligen sommar för mig. Jag får en bild i huvudet om när jag, min mamma och pappa åkte upp till vårt sommarställe på Orust och Cornelis samlingsskiva ”Cornelis Bästa” där just Turistens klagan var den första låten. Det första barnskrattet i låten går verkligen rakt in i mitt hjärta!

HEY BABY (Radio Edit) – Dj Ötzi

När jag var liten åkte jag och min farfar ifrån vårt sommarställe till Liseberg där jag drog med honom på alla attraktioner på hela Liseberg. Allt från att vi satt i nyckelpigan till att vi satt i en dubbelstol i slänggungan. I bilen på vägen dit satt vi alltid och vrålade till denna låten på kassett. Tack Farfar och tack DJ Ötzi!

Come Along – Titiyo

När jag var tre år gammal flyttade min mamma till Stockholm i två år för att plugga och detta är verkligen en låt jag kommer ihåg från den tiden. Den är verkligen så himla fin och kan lätt få mig att börja gråta.

Cold Night For Alligators – The Hellacopters

Det är bara att lyssna och förstå. En låt som passar till allt.

