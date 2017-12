Epok i graven i kaféstaden

Alingsås

En epok går i graven i dag i kaféstaden Alingsås. Ljungblads konditori stängs efter 93 år. Men ägaren Jad ”Pavel” Avest hoppas kunna öppna igen i mindre skala någon annanstans i stan.

– Jag tänker på min hälsa. Det är den största anledningen till att jag stänger, säger Pavel när AT hälsar på ett par dagar före stängningen.

Han tog över Ljungblads för 14 månader sedan och säger att det har varit mer jobb än han trodde att det skulle bli.

– Jag har inte haft tid med något annat. Jag har varit borta från familj, vänner och det sociala livet, säger den 50-årige fembarnspappan.

– Jag har jobbat fruktansvärt många timmar, gått från sängen till jobbet och tillbaka, fortsätter han.

Pavel säger att han har ökat omsättningen jämfört med tidigare och han är nöjd med fikavandringarna som Alingsås Business Center och turistbyrån har ordnat under varumärket The Capital of Fika. Men det uppväger ändå inte nackdelarna med att driva det stora konditoriet med förhållandevis liten förtjänst.

Han har emellertid inte sålt rörelsen utan äger fortfarande Ljungblads café konditori AB och siktar på att öppna igen i mindre skala.

– Jag letar efter en mindre lokal. Det blir ett nytt koncept, säger Pavel.

