Sagan om Syrien

Välkommen till Gästbloggens egen årskavalkad. Vi ser tillbaka på 2017 genom att återge några av alla de intressanta inlägg som våra bloggare har skrivit under året. Under varje inlägg finns en länk till just den gästbloggen. Först ut är Hasnaa Al Koutli.

Måndag 25 december

Hej. Jag heter Hasnaa Al Koutli. Jag är 21 år gammal. Jag kommer från Syrien. Det här är min saga …

”Det var en gång en vacker och enkel kvinna som hette Syrien. Hon hade 25 miljoner barn, som var förenade av kärlek och broderskap. Ingen hade tidigare hört att de bråkade. Istället var de alltid en enda gemenskap.

De levde enkelt. Och de ville inte bli ett land av överflöd. Deras parfym var och är jasminblomman som finns i varje hörn av Syrien. Jasmin som vanligtvis förälskade människor håller i händerna.

Syrien vaknade upp alltid till musik från sångerskan Fairouz och ljuv doft av kaffe. Syrien vaknade upp till skratten från hennes barn. De unga kvinnorna som går till universitetet, en farbror och hans grannar som går till jobbet och kvinnorna som ropar till varandra från balkongerna ”kom hit och drick kaffe tillsammans och ät kakor”. Jag har aldrig hört vackrare ljud i mitt liv …

Plötsligt kom det en stark storm som förändrade allt. Syrien gråter och säger: Vad hände med mina barn? De började slåss med varandra. Jasmin blev rödfärgad av blod. Vi kan inte längre höra Fairouz eftersom ljudet av vapen är starkare. Syrien hör inte längre ljudet av sina barn.

Javisst, många är döda. Andra är fångar, vissa är försvunna och de sista blev flyktingar. Doften av kaffe dog, ja lukten av död är mycket starkare än den doften.

Syrien ber varje dag. I kyrkor, i moskéer, i tempel, för att sprida fred igen. Syrien sover och det finns i hennes huvud så många drömmar om att komma tillbaka från död till liv …”

Det var historien om mitt land, mitt folk som lider. Mitt folk som älskar livet och fortfarande lever med hoppet.

God Natt Och Vackra Drömmar

Hasnaa Al Koutli

Till gästbloggen om flykten till Sverige >>

