Min Spotifylista

JOHAN HALLBERG

Ålder: 49 år

Bor: Alingsås

Gör: Reporter på Alingsås Tidning



I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

Gör en spellista med tio låtar! Budskapet var enkelt, men samtidigt så svårt. Ska man välja låtar som betytt mest för en genom årens lopp. Eller gå på ett tema: bästa covers, bara svenskt, årets bästa låtar, eller…

Nej, jag gör det lätt för mig. Det behöver in vara svårare än att köra tio låtar. Tio bra låtar! Samtidigt innebär det att mycket har valts bort, men håll till godo med något av det jag lyssnar på just nu.

Lambshop – In care of 8675309

Har alltid varit svag för bandets blandning av rock, soul och country. På senaste albumet bytte de riktning till ett mer ”modernt” elektroniskt sound, och på öppningsspåret mumlar sig Kurt Wagner igenom ett närmare tolv minuter långt mästerverk.

Cat Power – I don’t blame you

Kanske har Cat Power fått mest uppmärksamhet för sina covers på kända låtar. Mitt personliga favoritalbum är dock You are free, och den avskalade I don’t blame you.

Mattias Alkberg – Jag speglar mig

En gammal favorit sedan åren som frontman i The Bear Quartet. Nu är han tillbaka med ett nytt soloalbum, kanske lättillgängligare än någonsin, och en av årets bästa i mitt tycke.

Tom Waits – Rain dogs

Albumen Rain dogs och Swordfishtrombone blev på vinylskivans tid min väg in i Tom Waits egensinniga musikaliska universum. En artist att alltid återvända till, och att återupptäcka.

Magnolia Electric Co – Leave the city

Vet inte varför, men gillar mycket av det som Jason Molina var involverad i. Svårt att välja låt, men Leave the city med Magnolia Electric Co. säger mycket om vilka musikaliska marker han rörde sig i.

Vasas flora och fauna – Leevi & the Leavings

”Sin vana trogen låna din farsa ut sin bil. Du sköt fram sätet och la på Leevi & the leavings. Turbon drog bra och vi stämde upp i yster sång: Jäädä saat, julma maa.” Lysande öppningsfras från ett lysande band.

PJ Harvey – In the dark places

En gammal favoritartist som jag återupptäckt, stark låt och en röst som samtidigt är kraftfull och skör.

Avantgardet – Horsepundarpop

Sångarens Rasmus Arvidssons väg ut ur missbruk resulterade i fjolårets lysande debut För många dyra skor och döda ögon. Året uppföljare är minst lika bra och levererar underbar skramlig pop/rock.

Sun kil moon – Tonight the sky

Efter tiden med Red House Painters fortsatte Mark Kozelek vidare med soloprojekt, och med Sun Kil Moon.

Joel Alme – Våran sort

Joel Alme bytte språk från engelska till svenska för något år sedan, och släppte en samling fantastiska låtar, som han också hade den goda smaken att gästspela Alingsås med.

