Julia återigen snabbast av alla

Racerunning

Herrljungatjejen Julia Oscarsson, 13, nådde i helgen nya framgångar i grenen racerunning.

Hon var sin vana trogen snabbast av alla när hon tog hem RR2-klassen under Göteborg Open.

Tävlingen gick av stapeln i Prioritet Serneke Arena och arrangerades av handikappidrottsföreningen 3V HIF, där barn och ungdomar får tävla i flera olika parasporter.

Julia Oscarsson från Herrljunga, som så sent som i Danmark i somras knep VM-guld i sin klass, höll sig återigen framme ordentligt i grenen racerunning.

En sport för de som har svårigheter att gå, men som ändå vill springa. Det med hjälp av ett hjulförsett redskap.

Julia var snabbast över mållinjen även denna gång, då hon på 60 meter gick i mål på tiden 18,25. En väldigt bra tid men något hon på förhand inte trodde hon hade i sig den här gången.

– Det känns jättebra och roligt att vinna såklart! Men jag trodde inte jag skulle göra det innan loppet, det var lite av en överraskning, säger Julia med ett skratt.

– Jag kände mig ändå rätt snabb innan loppet, men att jag skulle vinna trodde jag inte.

Kan du förklara varför just du är så bra på racerunning?

– Nej egentligen inte, det är bara kul att ha lite fart under fötterna. Jag gillar att röra på mig.

I racerunning tävlade den här gången 47 stycken, varav sju i Julias klass.

Hon tränar varje söndag med just 3V HIF och springer alltså i klassen RR2, en av tre klasser för idrottare med funktionshinder. Julia själv har en CP-skada på grund av syrebrist vid födseln.

– Hon började med racerunning för ett och ett halvt år sedan och det har passat henne jättebra. Det är en fartglad tjej och hon fastnade verkligen för den här sporten, säger hennes mamma Josefin Kristensen.