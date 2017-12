Julia kröntes till Herrljungas lucia

Herrljunga

Det var fullt till bakersta raden när det var luciakröning i Herrljunga kyrka under tisdagskvällen. Julia Holmstrand kröntes officiellt till ljusets drottning under högtidliga former.

Akten inleddes med att Emma Käck, från Herrljunga numera bosatt i Alingsås, sjöng fyra välkända och juliga sånger. Hon ackompanjerades av kyrkokörens ledare Peter Bengtsson.

Därefter sjöng kyrkokören tre sånger innan lucia tågade in i kyrkan med levande ljus i håret och sina sex tärnor bakom sig.

Smycke runt halsen

Kröningen förrättades sedan av förra årets lucia Anna Rickeberg som förklarade Julia Holmstrand som årets lucia i Herrljunga och fäste ett luciasmycke kring hennes hals. Tärnorna, Malin Hallberg, Amanda Wallgren, Rebecka Aspenes, Vanja Löfgren, Tilda Johansson och Linnea Bernehäll tilldelades också ett smycke av fjolårslucian under ceremonin.

Christian Palmén höll årets luciatal. Han talade om vikten av att bibehålla den här typen av traditioner och lucias betydelse.

Kvällens höjdpunkt

Efter det sjöngs två psalmer och kyrkoherde Tomas Elg höll altartjänst. Sedan var det så dags för lucian med tärnor att sjunga. Detta var kvällens höjdpunkt och tjejerna framförde en finstämd version av Linnea Hagenfors, Han som kom ner.

Det blev avslutningsnumret innan kyrkokören stämde in i luciasången och luciatruppen skred ut från kyrkan.

