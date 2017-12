Min Spotifylista

KATRIN NIKLASSON

Ålder: 35 år

Bor: Alingsås

Gör: Reporter på Alingsås Tidning

I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

Det är inte helt enkelt att välja ut tio låtar som ska berätta något om en själv och ens musiksmak. Först var jag inne på att plocka ut de tio låtar som betytt mest för mig i livet, men den uppgiften blev övermäktig.

Istället har jag tittat tillbaka på mitt Spotifyår och valt ut några av de artister som återfinns bland mina mest spelade. En hel del av dem har nog funnits på den listan i många år, för jag håller mig ganska mycket till mina gamla favoriter. Några som inte fått så stort utrymme i mitt musikliv 2017, men som fått det tidigare år, har också slunkit med i den här listan.

Skrolla nedåt för att komma till Spotifylistan

Aldrig bli som förr – Laleh

Jag älskar Laleh. Hon har en musikalitet och en persona som går rakt in i hjärtat.

If I can dream – Elvis Presley

Elvis Presley är en stor inspiration för mig. Go big or go home, som man säger.

Vi är inte längre där – Kent

Kent har funnits vid min sida sedan jag var 15 år och även om de tog farväl förra året (på ett fantastiskt sätt, för övrigt), gjorde inte jag det.

Ain’t no way – Aretha Franklin

Återkommer alltid till Aretha Franklin. Och den här låten är på min topp 5 av Aretha-låtar.

Nåt för dem som väntar – Olle Ljungström

En av våra största poeter. Just runt tiden då plattan Det stora kalaset släpptes såg jag Olle på Bommens salonger i Göteborg, under en liten intim spelning. Ett fantastiskt musikminne.

Running with the wolves – Aurora

Fick tips om Aurora av en kompis och har varit besatt av henne sedan dess. Speciellt av denna låten. Ni måste lyssna på den i lurar, högt!

City lights – Blanche

Belgiens bidrag i Eurovision förra året, som jag fastnade för direkt. Borde vunnit, såklart.

Panic – The Smiths

The Smiths är en ungdomskärlek och jag hänger mig fortfarande gärna åt den smithska misären och genialiteten i perioder.

Saturyday night – Suede

Suede har hängt med mig länge. Jag såg dem i Lisebergshallen 1999 och den spelningen avslutades just med denna låt. Jag älskar den. Funderar till och med på att ha den på min begravning (må det dröja.)

Red dirt girl – Emmylou Harris

2017 började jag utforska countryspellistor på Spotify. Emmylou Harris är en av de artister som fastnat hos mig.

Katrin Niklasson

KATRIN NIKLASSON

Ålder: 35 år

Bor: Alingsås

Gör: Reporter på Alingsås Tidning

I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.