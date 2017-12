”Låten som har den bästa texten”

Min Spotifylista

LEONORE NORDIN

Ålder: 37 år

Bor: Göteborg

Gör: Redigerare på Alingsås Tidning



I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.

”Vad lyssnar du på för musik?”

Frågan framkallar fortfarande nästan samma svettiga ångest som när jag var en 18-årig popflicka, så otroligt rädd för att inte lyssna på ”rätt” band.

Så där i solskenet på Emmaboda, med en avslagen öl i handen, blev svaret alltid:

– The Charlatans.

Mitt musikälskande började med Pet Shop boys, Abba och Madonna och gick via den – tidigare utskällda, numera hypade, genren eurotechno – till indiepop. Det var en Oasisskiva på våren i nian som fick in mig på det spåret. Ganska snart la jag till hiphop och R’n’B som TLC, Missy Elliott och Destiny’s Child.

Nu befinner jag mig i en mischmasch av detta. Så när folk frågar vad jag lyssnar på för musik blir svaret det svävande … electro … eller eh … indie … eller nä, jag menar … pop. Är inte längre rädd för att bli dömd för min musiksmak (hey, jag är 37), tycker bara att frågan är svår.

Sätta ihop tio låtar från hela mitt liv hade varit ogörbart. Så jag utgick från den eminenta lista med favoriter från 2017 som Spotify redan satt ihop åt mig. Av de 50 låtarna gjorde jag ett grov-urval. Sen la jag till nån enstaka favorit. Dessa symboliserar det jag lyssnat på under året.

Det blev inte tio låtar utan elva. Förlåt, jag kunde verkligen inte rensa bort en till <3

God jul!

”Fiction” – the XX – Maya Coles remix

Det var den 8 februari i år. Jag hade haft två förkylningar i rad och hostade nästan lungorna ur mig. Men biljetter var beställda till the XX på Hovet. Till råga på allt var det årets typ kallaste dag.

Men jag åkte dit. Och konserten var helt fantastisk. En av låtarna presenterades med ett långt intro, och jag insåg att det var en remix jag inte hört. Gick igenom samtliga EP:s som bandet släppt på tåget hem från Stockholm, och hittade ganska snabbt rätt. Tror jag lyssnade på den 40 gånger på vägen hem …

”Fy Faen” – Hkeem och Temur

I april släpptes äntligen sista säsongen av Skam, med Sana i centrum. Kan varken se eller lyssna mig mätt på avsnittet där tjejerna ska på fest med ”ballonggänget”. Detta till tonerna av ”Fy Faen”.

”Style” – Taylor Swift

Låten som har den bästa texten; ”You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip, classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time, cause we never go out of style.”

”Sing to me” – Jhene Aiko och Namiko Love

Jhene Aiko gör en jättegullig duett med sin dotter som bara är helt fantastiskt bra.

”Sleeping Pills” – Ji Nilsson

Ji – egentligen Josefina Nilsson – är en sån där artist som jag är smått besatt av, och hon gör mig aldrig besviken. Det är electropop som känns luftig, men med underliggande svärta. Hennes Garbo-mystik ökar av att hon undanbett sig livespelningar.

”God bless America – And all the beautiful women in it” – Lana del Rey

Det blev augusti och Way out west. Lana del Rey gjorde en magisk spelning. Flytande, drömsk, vacker. Det här är min favoritlåt från senaste skivan.

”Eller hur” – Maxida Märak

Upptäckte Maxida Märak när hon sommarpratade 2015 och har varit fast sen dess. Hon är aktivist och engagerad i samernas rättigheter, musiker och dessutom begåvad skådespelare. Samt har en personlig, inspirerande stil. Den här låten är från senaste EP:n ”5”.

”Human again” – Carl Louis featuring Ary

Spotify gör en lat. Det kommer upp listor med ”rekommenderat för dig”. Det var på så sätt jag upptäckte house/electroartisten Carl Louis, som jag härmed kan rekommendera vidare. Låten är ett samarbete med Ary, som jag trots upprepade googlingar inte hittat så mycket information om.

”Big picture” – London Grammar

Jag och kompisen stod i kö för att få en blomsterkrans i håret, på Way out west. Det regnade, vilket var nog för att sänka min festivalpepp. Men från stora scenen lät det bra, till och med väldigt bra. Och på så sätt upptäckte jag London Grammar, indieband från Nottingham som består av Hannah Reid, Dan Rothman och Dominic Major.

”Don’t worry” – the sound of Arrows

Precis som mycket annat av det jag gillar är det svävande, drömskt och upptempo. The sound of Arrows kommer från Sverige och består av Oskar Gullstrand och Stefan Storm.

Homeward bound – Sabina Ddumba

Texten, låten, hennes röst. Fem stjärnor.

Leonore Nordin

LEONORE NORDIN

Ålder: 37 år

Bor: Göteborg

Gör: Redigerare på Alingsås Tidning



I julveckan presenterar några AT-medarbetare sina topplistor här, en om dagen. Vill du också göra det framöver? Hör av dig till AT på red@alingtid.se eller 0322-67 00 40.