Liverpool – staden där fotbollen och musiken alltid är närvarande

Sportbloggen

Det finns resor, och så finns det resor.

Årets andra tur till Liverpool bjöd på nya minnen att stoppa ner i den magiska röda asken.

Denna gång var det en åttamannatrupp (bestående av sex LFC-supportar och två Tottenham-diton) som styrde kosan mot staden som är allt vad London inte är.

Arbetarstaden som var nere för räkning när järnladyn Margaret Thatcher styrde landet.

Staden där det gamla blandas med det moderna, och där fotbollen och musiken alltid är närvarande.

Överallt hörs Beatles-covers, och på Anfield bjuds det som alltid på Gary and the Pacemakers odödliga You`ll Never Walk Alone före match.

Sedan den första resan i september 2006 har det givetvis runnit mycket vatten under broarna.

För elva år sedan var Liverpool som stad betraktad betydligt mer sliten än vad den är i dag.

Men då som nu står tidningsgubbarna fortfarande i gathörnen med sina tunna, egenrullade cigaretter i munnen.

Var tionde sekund höjer dom sina skrovliga röster i en stilla förhoppning om att få folket på gatorna att köpa det senaste numret av Liverpool Echo.

Stämningen på pubarna är fortfarande högljudd men enormt hjärtlig på samma gång.

Vi svenskar och alla andra besökare från världen över är alltid välkomna. Dörren står öppen, helt enkelt.

Trots att förändringens vindar blåst över och genom staden under årens lopp finns själen och värmen kvar.

Jag minns så väl när vi snackade med en till åren kommen taxichaufför under en av de första resorna.

Hans följande ord har etsat sig fast:

”You can take the boy out of Liverpool but you can’t take Liverpool out of the boy”.

Precis så är det.

n n n

Redan när vi satte oss ner på den första puben förra onsdagen haglade skratten. Stämningen var på en nivå som är svår att beskriva med ord.

Och mönstret känns igen, resa efter resa.

I år hade vi förstärkt truppen med Nicklas Näverstedt och Peter ”Nysa” Nyström.

Två profiler som inte gjort sin sista resa.

Det har passerat många personer i vårt sällskap under de totalt 15 resorna (eller är det 16?) – och ingen av dem har varit besviken.

Oavsett om man är röd eller inte.

Ganska snart när man är hemma i vardagen börjar förfrågningarna komma om när vi åker nästa gång.

Ett bättre betyg än så går knappast att få.

Det enda smolket i glädjebägaren under våra fem dagar i staden var att Liverpool kryssade i Merseyside-derbyt mot Everton.

En match som hemmalaget borde stängt i god tid före kvitteringen, men efteråt kom att handla om en klumpig Dejan Lovren och tränare Klopps val att bänka ett par av lagets stjärnor.

Å andra sidan fick sex av oss se Liverpool leka boll mot Spartak Moskva i Champions League några dagar innan. En match där hemmalaget fullkomligt körde över de stackars ryssarna, som var mer än lovligt bleka.

Trots missräkningen i derbyt är Jürgen Klopp tveklöst rätt man att leda LFC in i framtiden. Han går sin egen väg, och är på många sätt en märklig figur.

Men faktum kvarstår att hans förmåga att utveckla individen är enastående.

n n n

På sikt är jag övertygad att de stora titlarna kommer – och då hoppas jag få möjligheten att vara på plats och fira.

Tillsammans med mina kompisar och den del av staden som är röd.

Det skulle på något bli kronjuvelen i den där magiska röda asken jag pratade om i början av texten.